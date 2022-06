AMATEUR. En Promotion Honneur, Emak Hor décroche le titre le plus improbable de l'année

Arcangues-Bassussarry a fait face aux aléas pour s’imposer à l’arraché ce dimanche contre Maubourguet. Et être champion de PH, pour un petit point (13 à 12).

C'est ce qu'on appelle une victoire à l'arraché. Une victoire avec les tripes. Une victoire contre les éléments. Ce dimanche, sur la pelouse détrempée d'Oloron, l'entente Arcangues-Bassussarry a fait face à toutes les péripéties pour s’imposer par le plus petit des écarts, contre Maubourguet (65). Les Basques ont donc décroché le deuxième titre de champion de France de leur histoire, quatre ans après le premier. Mais si le dénouement est beau, tout n'a pas été si simple.

AMATEUR. Honneur aux vainqueurs ! La Fédérale 2 et 3 ont rendu leurs verdicts

En effet, en plus de tomber sur une très solide formation de Maubourguet, et de ne l'avoir emporté qu'à la 80ème minute, d'une transformation en coin de son buteur Bainçonau, Emak Hor a bien failli ne jamais pouvoir disputer cette finale. Au moment de relier les 115km qui séparait Arcangues du lieu de la rencontre, le bus est tombé en panne. Et pas durant 5 minutes. C'est-à-dire qu'à 20 minutes du coup d'envoi prévu, l'équipe n'était pas encore arrivée au stade de St-Pée !

RUGBY. AMATEUR. La grande réforme de la Fédérale 3 morte dans l'oeuf

Finalement débarquée dans la foulée, la rencontre fut décalée de 45 minutes, pour lui permettre d'avoir au moins le temps de s'habiller et de se dégourdir les jambes. Reste qu'au terme d'un match où elle fut gênée comme rarement cette saison, et où ses supporters envahirent la pelouse avant le coup de sifflet final, l'entente s'imposa, envers et contre tous. Il fallait bien cela, pour conclure en beauté une saison de PH à une seule défaite...