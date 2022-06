AMATEUR. Honneur aux vainqueurs ! La Fédérale 2 et 3 ont rendu leurs verdicts

Ce dimanche 26 juin, les derniers matchs de la saison 2021/2022 ont eu lieu au niveau national.

Le roi est mort, vive le roi ! Alors que l’été commence, la fin des phases finales de Fédérale pointent, elles, le bout de leur nez. Ce dimanche 26 juin, c’était jour de finale. Dans un premier temps, la Fédérale 2 a vu le Rugby Olympique Agathois soulever le trophée. Face à L'isle Jourdain, le club héraultais a maîtrisé sa partition et s’est imposé sur le score de 15 à 3. C’est l’international espagnol Mathieu Amoros qui a permis à Agde de connaître la gloire. Ce dernier a assuré les points au pied afin de permettre à son équipe de prendre l’avantage au fur et à mesure. La rencontre était fermée et les seuls 6 petits points inscrits par Agde en seconde période ne diront pas le contraire. Mais comme le dit l’adage : “Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne.” RUGBY. AMATEUR. La grande réforme de la Fédérale 3 morte dans l'oeufEnsuite, c’est l’échelon inférieur qui a parlé. La Fédérale 3 a disputé sa finale cet après-midi. Alors que les écuries du Sud-Ouest en avait pris le contrôle dès les quarts, c’est l’USEP Ger Seron Bedeil qui vient à bout de Salanque Côte Radieuse sur le score de 19 à 28. Pour La République des Pyrénées, le capitaine béarnais Arnaud Labernadie s’est exprimé sur cette finale. Il explique la victoire de son collectif ainsi : “C’est énorme. Jamais on pensait en arriver là. On a eu une saison en dent-de-scie avec des hauts et des bas, je pense que c’est la force du groupe qui a fait qu’on a gagné aujourd’hui. Rugbystiquement, on était certainement moins fort aujourd’hui. Je pense que c’est la solidarité et la défense qui nous a permis de gagner aujourd’hui.”