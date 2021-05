TRANSFERTS. Quels All Blacks pourraient débarquer en France prochainement ?

Ce lundi 10 mai, Ngani Laumape a été annoncé au Stade Français. Quels autres All Blacks pourraient venir en France prochainement ?

Souvent synonyme de préretraite dorée, l’Europe et plus particulièrement la France font office de destination de choix pour les stars du Pacifique. La principale raison de cette dynamique étant la formule des contrats professionnels en Nouvelle-Zélande. Chez les All Blacks, ces derniers sont directement signés auprès de la fédération, la New Zealand Rugby (NZR). Par conséquent, si vous êtes sous contrat avec la NZR, il vous est presque impossible de jouer dans un autre pays. À l’exception d’une pige au Japon. En effet, l’archipel nippon possède peu de décalage horaire avec le pays du long nuage blanc et un championnat professionnel au calendrier similaire au Super Rugby. Des conditions éloignées de celles observables en Europe. Une panthère chez les Roses : Ngani Laumape va-t-il s'imposer en TOP 14 ?À l’approche de la Coupe du Monde 2023, certaines pépites néo-zélandaises vont devoir faire un choix, rester ou partir de leur pays. Petit tour d’horizon des meilleures arrivées pouvant avoir lieu d'ici aux prochaines saisons.

Celui que beaucoup considérait comme le meilleur finisseur de la planète rugby n’est plus autant en état de grâce. Bien qu’il compte d'impressionnantes statistiques à l’internationale, 26 essais en 34 matchs avec les All Blacks, il n’a été titularisé qu’à une reprise durant l’année 2020. La raison ? Peut-être son changement de poste. Redoutable à l’aile, il a pourtant glissé au centre avec sa franchise des Auckland Blues. Un rôle qu’il n’occupe pas en sélection. Le vivier étant riche, la concurrence est redoutable pour avoir numéro 13 chez les All Blacks, preuve en est le départ de Laumape au Stade Français. Ainsi Rieko Ioane se retrouve perdu entre l’aile et le centre, sans réussir à définitivement s’imposer quelque part. Le joueur doit donc faire son constat. À seulement 24 ans et avec un contrat qui court jusqu’en 2022, doit-il prolonger et tenter à tout prix de reprendre son rôle de titulaire en sélection ou peut-il se relancer en Europe ? Le journaliste de Rugby Pass Ben Smith disait par ailleurs en 2019 : "Ioane se trouve à un carrefour de sa carrière en Nouvelle-Zélande". Une situation qui ne semble pas avoir beaucoup évolué.