ALL BLACKS : le groupe pour le Rugby Championship avec TJ Perenara.

Une victoire à plus de 100 points face aux Tonga, deux larges succès (57-23 ; 60-13) contre les Fidji... Tout roule pour les All Blacks. A quelques semaines du Rugby Championship, les Néo-Zélandais s'avancent - comme souvent - dans la peau du favori, même s'il faudra surveiller les performances de l'Afrique du Sud face aux Lions britanniques et irlandais.

Pour rappel, les Kiwis débuteront la compétition face aux Wallabies, le 7 août.

VIDEO - Les All Blacks font parler la magie noire et écrasent à nouveau les Fidji (60 à 13) !Le sélectionneur Ian Foster a profité de la fin de cette tournée hivernale (oui, c'est l'hiver en Océanie) pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour la compétition. Le retour qui fait le plus parler, c'est évidemment celui de TJ Perenara. Dragué par la NRL, le demi de mêlée revient d'une expérience japonaise en Top League, et n'avait pas été retenu pour cette tournée.

Toujours blessé, Sam Cane est forfait. Egalement à l'infirmerie, Joe Moody est pourtant là, lui, ce qui indique qu'il pourrait être disponible d'ici quelques semaines. A son poste, Ofa Tuungafasi fait également son retour.

🚨 SQUAD NAMING | Our squad for the 2021 Rugby Championship 🔥



*George Bower will remain with the squad as injury cover for Joe Moody. Samisoni Taukei’aho and Finlay Christie will also stay with the All Blacks squad as cover. pic.twitter.com/yDGCvmmCNN