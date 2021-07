VIDEO - Les All Blacks font parler la magie noire et écrasent à nouveau les Fidji (60 à 13) !

Une semaine après avoir disposé des Fidji 57 à 23, les Blacks ont à nouveau terrassé les partenaires de Nemani Nadolo, 60 à 13...

Cette fois, ils n'auront tenu que 30 minutes. Autant les Fidji avaient réussi à maintenir leur bateau à flot durant près d'une heure la semaine passée, autant ils n'auront rien pu faire face aux All Blacks ce samedi à Waikato. À la demi-heure de jeu, Sevu Reece avait déjà inscrit un triplé et après une réalisation d'Ardie Savea, les locaux menaient 29 à 6 à la pause. L'affaire était déjà pliée.

Dès le retour des vestiaires, l'irrésistible Will Jordan s'en allait inscrire son 9ème essai en 5 sélections en venant couper une passe de son ouvreur Mo'unga. Dans la foulée et malgré l'essai en force du pilier clermontois Peni Ravai, Rieko Ioane y allait de sa réalisation puis le local de l'étape Samisoni Taukei'aho inscrivait un doublé pour sa première cape dont il se souviendra probablement longtemps. Dans un match marqué en toile de fond énormément de vitesse et d'engagement sur les impacts, ce sont bien les Blacks qui, comme toujours, ont été les - bien - plus forts. Score final 60 à 13, et 219 points inscrits lors de cette tournée d'été pour les hommes en noir... What else ?