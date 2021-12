RUGBY. Les All Blacks s'offrent l'ancien sélectionneur irlandais Joe Schmidt pour redresser la barre

Afin de retrouver une bonne dynamique, la fédération néo-zélandaise a décidé d'intégrer Joe Schmidt au staff des All Blacks. Ce dernier a notamment fait les belles heures de l'Irlande.

Ce n'est un secret pour personne, Ian Foster l'acteur sélectionneur de la Nouvelle-Zélande est sous le feu des critiques depuis le début de son mandat. Après un Rugby Championship décevant en 2020, les All Blacks avaient néanmoins réussi à redresser la barre, avant de subir deux défaites consécutives cet automne, d'abord face à l'Irlande (29-20) puis face à la France (40-25). Ce qui a donc relancé le débat Foster. C'est pourquoi la fédération néo-zélandaise a décidé de faire appel à Joe Schmidt afin d'intégrer le comité de sélection des All Blacks. Schmidt, néo-zélandais d'origine, a entraîné l'Irlande de 2013 à 2019, avec qui il a notamment battu les Blacks. Une première alors à l'époque pour les Celtes. Il remplacera Grant Fox à ce poste.

World Rugby - Joe Schmidt nommé au poste de directeur du rugby et de la haute performanceSon expérience du très haut niveau n'est donc plus à démontrer. Ian Foster s'est d'ailleurs réjoui de l'arrivée de son compatriote dans le staff sur le site des All Blacks : ''Joe apportera à ce poste une riche expérience néo-zélandaise et internationale, nous sommes donc ravis qu'il se joigne à nous. Il travaillera en étroite collaboration avec moi et ''Plums'' sur les sélections, mais ses idées seront également précieuses dans d'autres domaines, nous sommes donc impatients de l'avoir parmi nous.'' Récemment nommé directeur du rugby et de la haute performance de World Rugby, Schmidt était de retour depuis un mois sur sa terre natale puisqu'il était adjoint de Leon MacDonald chez les Blues. De son côté, Joe Schmidt a déclaré sur le site des All Blacks : ''C'est gratifiant d'être impliqué et j'ai hâte d'en savoir plus sur les joueurs et l'environnement des All Blacks et d'aider du mieux que je peux''.

Pour rappel, Joe Schmidt a remporté trois fois le Tournoi des 6 nations avec l'Irlande, dont le Grand Chelem en 2018. Année où il a été désigné entraîneur de l'année. Lors de son passage au Leinster, il a permis à la province irlandaise de glaner trois titres européens, dont deux Champions Cup. Les supporters de Clermont n'auront pas oublié qu'il était dans le staff en 2010 lorsque l'ASM a soulevé le Brennus.