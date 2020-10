World Rugby - Joe Schmidt nommé au poste de directeur du rugby et de la haute performance

World Rugby a mis en place un nouveau département du haut niveau et pour cela, qui de mieux que Joe Schmidt pour le diriger ?

Dans un communiqué officiel, World Rugby a annoncé que l'ancien sélectionneur du XV du Trèfle Joe Schmidt a été nommé à un poste important. Il sera désormais à la tête d'un nouveau département de l'instance mondiale, créé pour s'occuper et se pencher sur le haut niveau, les arbitres et les services techniques (santé des joueurs, formation et éducation). Schmidt sera donc directeur du rugby et de la haute performance et travaillera en accord avec les sélectionneurs, arbitres et joueurs du monde.

IRLANDE : Joe Schmidt va s'en aller, Andy Farrell désigné pour le remplacer

Le but est de rendre le jeu "plus simple, plus sûr, et plus appréciable à la fois pour les joueurs et les spectateurs". Schmidt a été élu Entraîneur World Rugby en 2018. Cet "habitué de Dublin, où est basé le siège de l'organisation", continuera son travail. Il a déjà fortement participé aux groupes de travail sur les règles lorsqu'il était en poste au Leinster (2010-2013) puis de l'Irlande (2013-2019). Pour exemple, Schmidt fait partie de l'actuel groupe de travail sur la phase post-plaquage.