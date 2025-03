Aki, Meafou… A quoi ressembleraient les compositions d’Irlande vs France sans les naturalisés ?

Si la France aurait de quoi compenser les absences d’Atonio et Meafou, l’Irlande aurait beaucoup plus de mal à faire sans sa colonie néo-zélandaise.

C’est aujourd’hui principalement acquis par l’opinion collective. La naturalisation fait des merveilles pour certaines nations en manque de réservoir et on oublierait presque que certains internationaux écossais, français ou italiens n’auraient pu ne jamais pouvoir représenter leur sélection actuelle.

RugbyPass calculait ainsi récemment que parmi les listes officielles du Tournoi des 6 Nations, 23 % des joueurs n’étaient pas nés dans le pays qu’ils représentent. De quoi aider certaines nations autant qu’en pénaliser d’autres…

XV de France. Meafou : un trou dans le poumon, un gros vide en seconde ligne, et un retour qui soulage

Samedi, la rencontre entre l’Irlande et la France sera d’ailleurs l’occasion de mettre cela en exergue. Côté Tricolore, Emmanuel Meafou, qui portera le numéro 19, est né en Nouvelle-Zélande et désormais éligible grâce à la règle de la résidence. Tout comme Uini Atonio, qui porte lui le maillot Bleu depuis 2014. Voilà tout pour les Tricolores - même si Thibaud Flament a grandi en Belgique - et c’est déjà pas mal niveau renfort.

L’Irlande maître en la matière

Mais ce qui se fait beaucoup chez les équipes de pays moins peuplés du Tournoi des 6 Nations, c’est de faire jouer la lignée familiale. Côté irlandais, les Australiens Finley Bealham et Mack Hansen (forfait ce week-end) ont rejoint l’Irlande à un moment de leur carrière dans le but de jouer pour la nation d’un de leurs aïeux.

Pour les Néo-Zélandais Bundee Aki, James Lowe et Jamison Gibson-Park en revanche, ils ont tous dû attendre 3 ans de résidence sur le sol irlandais avant de représenter leur équipe nationale et d’en devenir des cadres.

Aki/Henshaw au centre, Hansen absent : la solide composition de l’Irlande face au XV de France

Idem pour le talonneur remplaçant Rob Herring, sud-africain mais arrivé en Ulster au début de sa carrière professionnelle. En omettant le cas Ciaran Frawley, né en Australie mais qui a lui grandit en Irlande, cela fait donc tout de même 5 joueurs pas celtes de naissance qui affronteront le XV de France ce samedi.

Des garçons sans lesquels, qu’on se le dise, l’Irlande n’aurait pas la même allure dans ce Tournoi des 6 Nations...