Aki/Henshaw au centre, Hansen absent : la solide composition de l’Irlande face au XV de France

L’Irlande n’a plus perdu chez elle dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2021. C’était face à la France…

Ça y est, le match est lancé ! A 11h, nous apprenions la composition d’équipe concoctée par Fabien Galthié pour le choc à Dublin avec un banc en 7/1 notamment et le retour de Romain Ntamack. Mais qu’en sera-t-il du côté irlandais ?

Si plusieurs cadres des Verts étaient incertains pour cette "demi-finale" du Tournoi, Caelan Doris tiendra finalement sa place, au contraire de Kelleher et Furlong.

Ailleurs, c’est du grand classique : Beirne et McCarthy formeront la 2ème ligne pour un duel très envolé face à Flament et Guillard, alors que les diables de O’Mahony et Van der Flier seront sur les flancs de la 3ème.

A la charnière, évidemment, nous retrouverons le maître à jouer de cette équipe qu’est Jamison Gibson-Park, associé au jeune, talentueux et perfectible Sam Prendergast.

Our team to face France in Dublin! 💪#TeamOfUs — Irish Rugby (@IrishRugby) March 6, 2025

Derrière, avec la suspension de Garry Ringrose, ce sont évidemment les indéboulonnables Bundee Aki et Robbie Henshaw qui formeront la paire de centres.

Aux ailes, Mack Hansen est forfait, remplacé par Osborne, mais James Lowe amènera à la fois puissance, longueur de pied et incertitudes. Enfin, le très aérien Hugo Keenan sera là pour couvrir le fond du terrain.

A noter que le banc irlandais sera lui composé de six avants et deux 3/4, dans un registre plus classique mais qui réussit souvent à l’Irlande, qui n’a plus perdu chez elle dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2021. C’était face à la France…