Agen - Christophe Laussucq et Rémy Vaquin écartés du club après 7 défaites

Le SU Agen a annoncé ce dimanche par l'intermédiaire de son président que Christophe Laussucq et Rémy Vaquin ne seraient plus entraîneurs.

Le couperet est tombé. Si les supporters agenais réclamaient en grande partie des décisions quant à l'avenir du club après 7 défaites en autant de matchs, le président Jeff Fonteneau les a entendu. Ce samedi, les Agenais ont connu une énorme dérouté en perdant à Bordeaux sur le score de 71 à 5. Outre le score, c'est l'attitude des joueurs qui interpellent. Mais comme souvent, la première coupe dans un club en difficulté tombe sur le staff et les entraîneurs.

A compter de ce jour, Christophe Laussucq et Rémi Vaquin ne sont plus les manager et entraîneur de #agen_rugby — Jeff Fonteneau (@JeffFonteneau) November 1, 2020

Ainsi, le président agenais a déclaré que les deux entraîneurs, Christophe Laussucq et Rémy Vaquin, ne seraient plus les managers du SU Agen. C'est un coup dur pour les deux entraîneurs dans une période difficile sans victoires. Mais qui pour les remplacer ? Les supporters réclament encore et toujours les têtes fortes du club avec Philippe Sella, Christophe Deylaud ou même Djalil Narjissi, actuellement à Marmande. Mais est-ce la bonne solution ? Le club devrait communiquer prochainement sur les prochains entraîneurs et managers de l'équipe.