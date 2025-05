Abasourdi, le monde du rugby rend hommage à Josaia Raisuqe après sa tragique disparition

Suite à l'annonce du décès de Josaia Raisuqe, joueur fidjien du Castres Olympique, le monde du rugby lui a rendu hommage. Carnet noir – Josaia Raisuqe, ailier du Castres Olympique, meurt tragiquement dans un accidentDu Stade Toulousain au supporter, les messages se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour saluer sa mémoire.

Horrible news from France this morning. Castres winger Josaia Raisuqe was killed in a car accident this morning at a level crossing on his way to training.



RIP https://t.co/WrAnsSTZ9O