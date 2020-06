A 35 ans, la terreur des rucks François Louw dit stop

Le troisième ligne sud-africain François Louw a fait part ce samedi de sa décision de raccrocher les crampons.

François Louw aura été l'homme d'un seul club en Europe. Débarqué à Bath en 2011 en provenance des Stormers où il avait joué cinq saisons, il a toujours été fidèle au club anglais. Pas de pige au Japon au programme pour le troisième ligne sud-africain. À 35 ans, le champion du monde 2019 au Japon a décidé de raccrocher les crampons. "Aujourd'hui marque mon dernier jour en tant que joueur de rugby professionnel. Pas de chant du cygne ou d'adieu de conte de fées mais ce n'est pas ce dont je me souviendrai."

Today marks my final day as a pro rugby player. No final swan-song game or fairytale farewell but that is not what I will remember. I have the memories of this adventure with me forever & I will look back everyday with my heart full & content. Thank you for being part of that.