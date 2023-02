6 NATIONS. Thibaud Flament, porte-bonheur et monsieur plus de l'équipe de France ?

Pour les plus superstitieux d'entre nous, Thibaud Flament représente le porte-bonheur de l'équipe de France, à l'image d'une amulette ou autre objet magique !

Monsieur 100 %

Rares sont les joueurs qui affichent un tel ratio en équipe de France ! En effet, en 12 sélections avec les Bleus, le deuxième ligne de Toulouse n'a jamais perdu ! Mieux encore, Flament s'est frotté aux meilleures nations européennes, sans échec, et même aux All Blacks ou autres Springboks ! C'est simple, le joueur de 25 ans semble être touché par la grâce, et que ce soit sur le banc de touche ou bien avec la casquette de titulaire, il ne déçoit jamais. L'année dernière, le géant de 2m03 a participé à 4 rencontres du 6 Nations, tout le temps en tant que remplaçant, en jouant 19 minutes de moyenne par match. Puis, au Japon, en l'absence de Woki, Thibaud Flament a participé 2 rencontre en Bleu, avec le numéro 4 dans le dos, montrant au passage tout le potentiel qui se cache en lui. Rappelé ensuite par Galthié lors de la tournée d'automnele Toulousain aura joué 2 matchs contre les Wallabies et l'Afrique du Sud, comme titulaire à chaque fois, pour pallier la blessure de Willemse. Cette année, Flament est de nouveau aligné dans le XV de départ pour le Tournoi, car Woki est blessé. Et il compte bien prouver, avant la Coupe du monde, qu'il a l'étoffe d'un titulaire indiscutable en Bleu.

RUGBY. Personne n'en parle mais il y a beaucoup d'argent en jeu lors du Tournoi des 6 Nations !

Une saison qui démarre fort, très fort !

Cette saison, que ce soit en club où en équipe de France, Flament n'a jamais perdu un seul match. Ce dernier a joué 6 rencontres de Top 14 avec le Stade Toulousain et 3 de Champions Cup, pour autant de victoires ! Devenu indispensable pour Mola, l'ancien joueur des Wasps offre plusieurs possibilités au stratège toulousain, qui n'hésite pas à le titulariser en troisième ligne aile ! Pour le Toulousain, les enjeux de cette année 2023 sont multiples, avec des objectifs à courts, moyens et plus longs termes. Pour l'instant, un nouveau titre du Grand Chelem sont la priorité de Flament, qui basculera ensuite en club pour le reste de la saison. Avec Toulouse, le Bouclier de Brennus est, comme chaque année, en ligne de mire, ce qui serait son deuxième sacre. Puis, aller aussi chercher un second titre en Coupe d'Europe, malgré l'arrivée des nouvelles franchises sud-africaines qui rajoutent de la difficulté à la compétition. Ensuite, si tout se passe bien pour le deuxième ligne, il devrait être présent pour la prochaine Coupe du monde en France, avec, en vue, un premier sacre mondial pour nos Bleus. Néanmoins, le premier objectif de Flament et ses compères, est une victoire à Dublin, et cette bataille s'annonce des plus rudes.

5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France en Irlande