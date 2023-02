5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France en Irlande

Pronostiquez sur le résultat du match entre l’Irlande et la France avec notre partenaire Winamax. Qui l’emportera selon vous ?

La France est la bête noire de l’Irlande

Si la France est actuellement l'une des meilleures Nations du monde, ce n'est pas pour rien. En effet, les Bleus ont réussi à battre toutes les grosses équipes, à commencer par l'Irlande. Pour preuve, l'Irlande n'a plus battu la France depuis le Tournoi 2019, soit presque 4 ans. Une éternité à l'échelle du rugby mondial. Et au vu de la forme actuelle des Bleus, l'on se dit que cette série noire pourrait bien se poursuivre du côté des Irlandais.

Pariez sur le match Irlande-France

Les Bleus veulent réagir après l’Italie

Malgré le succès bonifié acquis en Italie la semaine passée, on ne peut pas dire que le XV de France a débuté sereinement ce Tournoi 2023. Les Bleus, bien trop indisciplinés, auraient même pu voir les Italiens remporter cette rencontre dans les tout derniers instants. Et si certains peuvent y voir un mauvais présage, nous pensons davantage que les Tricolores voudront réagir comme il se doit après ce match plutôt moyen. De plus, l'on a souvent vu la France élever son niveau de jeu, lorsque l'adversité devient plus grande. Preuve en est lors de la tournée d'automne 2021, où les Bleus ont dominé la Nouvelle-Zélande, après un match moyen face à la Géorgie.

Pour mettre fin à la série d’invincibilité de l’Irlande

Si l'on parle souvent de la série de 14 victoires de rang du XV de France, l'on oublie souvent de mentionner celle de l'Irlande, impressionnante elle aussi. En effet, le XV du Trèfle n'a plus perdu à domicile depuis le 14 février 2021. Deux ans d'invincibilité, soit 12 rencontres remportées face aux plus grosses Nations du Monde : Afrique du Sud, Angleterre, Nouvelle-Zélande. Une forme incroyable donc, que les Français voudront certainement stopper ce samedi. De plus, rappelons que la dernière équipe à s'être imposée en Irlande n'est d'autre que le XV de France...

Les Bleus se déplacent très bien loin de ses bases

Si la France est aujourd'hui l'une des meilleures nations du monde, ce n'est pas seulement grâce à ses excellentes performances à domicile. Le XV de France est désormais capable de s'imposer n'importe où, que ce soit en Australie (comme lors de la tournée de 2021), ou encore en Irlande ou bien au Pays de Galles. Les Français ont même failli battre les Anglais chez eux, et ce à plusieurs reprises. Pour preuve, les 5 derniers déplacements de la France se sont tous soldés par une victoire (Japon, Écosse, Pays de Galles et Italie).

Pour prendre la première place du classement mondial

Au-delà d'être le choc de ce Tournoi 2023, cette rencontre entre l'Irlande et la France est également celle entre la première et la deuxième nation mondiale. Un match au sommet donc, qui, s'il va déterminer en grande partie la suite de la compétition pour les deux équipes, va également définir la première nation du classement de la planète ovale. Car oui, en cas de victoire à Dublin samedi, le XV de France dépasserait l'Irlande. De quoi ajouter une (petite) motivation supplémentaire.

Pariez sur le match Irlande-France

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé)