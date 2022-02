6 Nations. Réaliser le Grand Chelem aujourd'hui, est-ce vraiment mission impossible ?

Dans un tournoi de plus en plus dur, on pourrait croire que réussir le Grand Chelem est devenu une mission presque impossible à réaliser. Mais est-ce vraiment le cas ?

Inventé en 1882, le Tournoi était à la base, seulement constitué des 4 équipes anglophones présentes aujourd'hui (Angleterre, Irlande, Pays de Galles et Écosse). Ces nations ont croisé le fer pendant près de 30 ans, avant d'intégrer la France, et de se transformer en Tournoi des 5 Nations. Une compétition mythique, qui a traversé le temps et les guerres, et qui n'a cessé de se renouveler, avec notamment l'intégration de l'Italie en 2000, ou encore avec l'instauration des points de bonus (offensifs et défensif). Mais malgré tous ces changements, l'objectif des pays qui y participent reste le même : soulever le trophée, et réaliser si possible le Grand Chelem. Une tâche loin d'être aisée, d'autant que le niveau des équipes ne cesse d'augmenter. Le principal exemple est celui de l'Écosse : à la traîne depuis le début des années 2000, le XV du Chardon se battait jusqu'alors pour éviter la cuillère de bois, face à l'Italie. Mais depuis quelque temps, les coéquipiers de Stuart Hogg ne sont plus des proies faciles, et jouent même parfois les premiers rôles dans ce tournoi (en témoigne leur victoire face aux Anglais le week-end dernier).

RÉSUMÉ VIDÉO. Tournoi des 6 Nations. L'Écosse renverse l'Angleterre dans un Murrayfield en fusionCe renouveau de l'Écosse, ainsi que la constance de l'Angleterre et de l'Irlande amènent certaines personnes à penser que réaliser le Grand Chelem devient de plus en plus dur, voire quasiment impossible. Mais est-ce vraiment le cas ?

17 Grands Chelems sur les 30 dernières années

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, réussir un Grand Chelem n'est pas plus rare de nos jours. En effet, 5 équipes ont notamment réussi cet exploit lors de la dernière décennie (France, Irlande, Angleterre et Pays de Galles à deux reprises), à un seul Grand Chelem du record (lors des années 2000-2010). Un chiffre énorme, surtout lorsque l'on compare cela aux chiffres du siècle dernier. Un constat qui pourrait faire office de paradoxe : car entre l'apparition de l'Italie (qui, même si elle ne représente pas une énorme menace, rajoute de la fatigue), et le renouveau de l'Écosse, il est étonnant d'en arriver à ce résultat. Et pourtant, il y a eu presque autant de sans-faute ces trente dernières années que depuis l'apparition du Tournoi des 5 Nations (18 jusqu'en 1990).

Après avoir répondu à la question, il s'agirait désormais d'expliquer pourquoi de nombreuses personnes pensaient cela (dont nous-même). Et bien tout simplement parce que nous prenions la tendance générale, sans pour autant s'attarder en profondeur sur le schéma de ces dernières années. Je m'explique : avancer que le niveau général du tournoi a augmenté est exact, c'est même d'une logique implacable. Mais il faut néanmoins préciser que (quasiment) toutes les nations du Tournoi ont eu un passage à vide ces trente dernières années, facilitant le travail des autres. Prenez le XV du Chardon : très performant depuis 5,6 ans, il a néanmoins subi de nombreux revers au début des années 2000, ramassant à plusieurs reprises la cuillère de bois. Tout comme l'Irlande qui, à moindre mesure certes, a eu beaucoup de difficultés lors des années 90. Quant au Pays de Galles et à l'Angleterre, ils leur sont arrivés (très récemment) de passer totalement à côté de leur compétition, proposant parfois un fond de jeu plus qu'inquiétant (5ème place pour l'Angleterre en 2018 et 2021, tout comme pour le Pays de Galles en 2017 et 2020).

RÉSUMÉ VIDÉO. Tournoi des 6 Nations. Intraitable, l'Irlande ne fait qu'une bouchée du Pays de GallesSans oublier la France bien sûr, qui a passé l'une des pires décennies de son histoire il y a peu, finissant même dernière du tournoi en 2013. Alors oui, il n'y a plus vraiment de petites équipes sur le papier (mise à part l'Italie), mais chaque année, une grosse nation se rate complètement, la faute par exemple à de nombreux blessés, ce qui rééquilibre un peu les débats. À voir quel pays passe à côté de cette édition 2022, même si de nombreux spécialistes voient le Pays de Galles bien en dessous du niveau des autres.

Bernard Jackman : ''le match face à la France va être le plus gros test depuis longtemps pour l'Irlande''