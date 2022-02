RÉSUMÉ VIDÉO. Tournoi des 6 Nations. L'Écosse renverse l'Angleterre dans un Murrayfield en fusion

Dans une liesse indescriptible, l'Écosse s'est imposée face à l'Angleterre au terme d'une rencontre indécise. Une partie qui a basculé à la 65ème minute, après une faute de Cowan-Dickie.

Au terme d'un match à suspens, l'Écosse est venue à bout de l'Angleterre, dans un Murrayfield chauffé à blanc pour l'occasion. Les Anglais, bien que décimés, inscrivent les premiers points de la partie par Marcus Smith. Avant que les Scots ne réagissent par le biais d'un essai de Ben White, qui fêtait là sa première sélection avec le XV du Chardon, lui qui a été international anglais des moins de 20 ans. Le demi de mêlée, qui venait remplacer temporairement Ali Price, profite alors d'un travail phénoménal de l'intenable Darcy Graham, qui a littéralement foudroyé Joe Marchant d'un cad-deb époustouflant après avoir été placé das l'intervalle par Stuart Hogg. Smith réduit la marque peu avant la pause (34ème), alors que Finn Russell redonne 4 unités d'avance aux siens au moment de rejoindre les vestiaires (10-6 40ème).

Aux retours des citrons, les hommes de Sa Majesté ont dès lors semblé encore un peu plus prendre le dessus sur les locaux. Marcus Smith auteur de l'ensemble des points de sa formation, convertit deux nouveaux coups de pieds, et inscrit entre temps, un essai non-transformé, bien lancé dans l'intervalle par Ben Youngs. Il reste alors un quart d'heure à jouer et le XV de la Rose se dirige vers un précieux succès. Avant que la rencontre ne bascule sur une double passe au pied de Finn Russell. Sur la dernière, Luke Cowan-Dickie à la lutte en l'air avec Darcy Graham, volleye délibérément le ballon hors des limites du terrain. Conséquences ? Essai de pénalité et carton jaune pour le talonneur anglais. Les Écossais vont dès lors profiter de cette supériorité numérique. Finn Russell ajoute trois points à quelques minutes du trille finale (20-17). Malgré d'innombrables mêlées rejouées, le XV du Chardon récupère un ultime ballon dans un ruck, suite à un bon grattage d'un Darcy Graham dans tous les bons coups. L'Écosse s'impose de trois petits points dans une ambiance indescriptible et conserve la Calcutta Cup. Les Anglais, subissent eux un premier revers préjudiciable dans la course au titre.

Crédit Vidéo : France TV Sport