Bernard Jackman : ''le match face à la France va être le plus gros test depuis longtemps pour l'Irlande''

Qui d'autre que Bernard Jackman pour évoquer à la fois le rugby français et irlandais ? Pour nous, l'ancien coach du FCG dévoile les clés de France vs Irlande.

Bernard, on vous avait quittés en 2017 à Grenoble. Depuis, que devenez-vous ?

Eh bien j'ai repris ma vie irlandaise ! Après un passage aux Dragons de Newport, j'habite aujourd'hui à Dublin et j'ai plusieurs business ici. J'entraîne un petite équipe amateur pour le plaisir mais je fais surtout un podcast hebdomadaire pour The 42, j'écris aussi une chronique chaque semaine pour le journal le plus célèbre en Irlande (The Sunday Independant) et je suis également consultant pour RTE lors des matchs d'URC et du Tournoi des 6 Nations. D'ailleurs je suis l'équipe d'Irlande et je serai à Paris ce samedi pour le match face à la France.

Quels sont les points forts de cette équipe irlandaise ?

En Irlande, nous sommes très satisfaits du développement de cette équipe. La première année sous Andy Farrell fut moyenne, avec des performances pas abouties et des résultats pas exceptionnels. Mais depuis la fin du 6 nations 2021, on a gagné 9 matchs d'affilée et on est vraiment en forme, avec des garçons qui jouent leur meilleur rugby. Gibson-Park apporte beaucoup de vitesse à la mêlée et on a les sorties de balle les plus rapides de l'échiquier international, avec des rucks qui durent en moyenne moins de 3 secondes.

On a vu une équipe qui nous paraît bien différente de celle de l'époque de Joe Schmidt...

Cette équipe est devenue très attractive à voir jouer. L'équipe qui a gagné le Tournoi en 2018 sous Joe Schmidt conservait beaucoup le ballon et proposait un jeu plus terne, en étant très forte sur les fondamentaux mais avec plus de rucks et moins de passes. Aujourd'hui, l'équipe d'Irlande cherche les espaces, veut mettre de la vitesse, les angles de courses sont très précis... On est capables de trouver des failles assez facilement grâce à ce système, avec un bon équilibre entre jeu au pied et jeu de possession aussi, et on a une équipe qui se connaît très bien. Vous imaginez : sur les 8 devant, 7 mecs jouent ensemble tous les week-end au Leinster (sauf le deuxième ligne Tadgh Beirne, NDRL) !

Selon vous, n'est-ce pas finalement l'Irlande la vraie favorite du Tournoi ?

Je dirais plutôt que l'équipe qui gagne samedi sera la favorite pour remporter cette compétition. Gagner à Paris contre cette équipe si bien organisée sera très difficile, et les Verts en sont bien conscients. En Irlande, on est sûr que ça va être le plus gros test depuis longtemps pour notre équipe. Certes, nous sommes en forme, mais on vient de jouer les Gallois qui étaient loin de leur meilleur niveau, avec beaucoup d'absents. L'an dernier, on a battu des Argentins à bout de souffle et des All Blacks en toute fin de saison. Là, ce match face aux Bleus à Paris va nous permettre de savoir ce que nous valons vraiment.

Où les Bleus devront appuyer pour leur faire mal ?

Nous avons une première ligne XXL, des athlètes formidables comme Caelan Doris ou Bundee Aki au centre... On est parfaits techniquement, mais vous avez un pack très lourd avec beaucoup de puissance et de densité. Quand je vois des garçons comme Willemse, Alldritt, Marchand ou Fickou, je vois des joueurs capables d'avancer en permanence et qui pourraient faire craquer la défense de l'Irlande. J'ai peur que vous soyez plus costauds que nous en ce moment, avec également un banc, notamment en première ligne, qui vous apporte beaucoup et qui est supérieur à celui de l'Irlande.

Et Jonathan Sexton, est-il toujours LE maillon indispensable du XV de Trèfle aujourd'hui ?

Ah oui, plus que jamais ! C'est incroyable ce qu'il fait. Il est plus en forme que jamais à 36 ans et on a vraiment peur d'être orphelins lorsqu'il prendra sa retraite. Avec le Leinster ça se voit moins car la franchise est capable de gagner des matchs sans lui, mais c'est vraiment le joueur le plus important en équipe d'Irlande. Son intelligence, son jeu au pied, la manière dont il guide le jeu... c'est juste impressionnant et c'est vraiment le guide de notre équipe. Je me demande bien qui aura les épaules pour prendre sa suite après le Mondial 2023.