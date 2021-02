6 Nations. Quel jour et quelle heure pour ne pas rater les compositions ?

Pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2021, l'annonce des compos se fera jeudi dans la journée.

On pourrait penser qu'après une journée de Tournoi des 6 Nations et les défaites de certains cadors, les cartes sont déjà distribuées. Et pourtant, ça reste du rugby. L'Angleterre s'est inclinée à domicile face à l'Écosse dans un match fou qui a tenu en haleine les supporters. Le XV de France a maîtrisé son sujet face à l'Italie avec 7 essais et 50 points. L'Irlande a raté la marche face au Pays de Galles alors qu'ils auraient pu espérer mieux, mais le carton rouge et la sortie de Sexton sur commotion ont fait mal aux hommes d'Andy Farrell. Les compositions sont à suivre avec des changements que pourraient effectuer les équipes à la recherche d'une première victoire.

Pays de Galles : Jeudi, 13 heures

Wayne Pivac annoncera sa compo ce jeudi à 13 heures, heure française, pour le déplacement à Edimbourg. Il devra faire sans Johnny Williams et Hallam Amos, tout deux sortis sur commotion et qui n'ont pas satisfait aux protocoles de retour au jeu qui ont suivi. Dan Lydiate est lui forfait pour le reste des 6 Nations après une blessure au genou survenue assez tôt dans la partie tandis que Tomos Williams est touché aux ischio-jambiers.

Well what can I say been over 2 years since I have had the opportunity to be involved with the @welshrugbyunion always a massive honour and a privilege to pull on the famous red jersey even though it was short lived wishing boys best of luck for the rest of the @SixNationsRugby pic.twitter.com/WDtpbUgxUG — Dan Lydiate (@dan_lydiate) February 9, 2021

Écosse : Jeudi, 13 heures

Que faire après une victoire face à l'Angleterre et beaucoup de force laissées sur le champ de bataille ? Surtout pour la réception du Pays de Galles qui compte également une victoire face à l'Irlande ? Stratégie de coach simple : aligner la même équipe victorieuse pour créer cette dynamique de groupe. Cependant, trois nouveaux ont été appelés cette semaine pour rejoindre le camp d'entraînement : Charlie Shiel et George Taylor d'Edimbourg et D'Arcy Rae de Glasgow.

Angleterre : Jeudi, 12 heures

Eddie Jones est dans la tourmente et les trash-talks sont mis de côté quand tout ne tourne pas rond. Dommage. Il affrontera cependant l'Italie et il pourrait remettre en confiance ses joueurs. La grande question est : Farrell ou Ford ? Des voix se sont élevées contre le système Jones, peu attrayant. Mais Ford n'est pas le plus grand créateur au poste de 10, on pourrait assister à un Farrell bis. Il faudra donc revoir son plan de jeu, et non les joueurs. Rendez-vous jeudi à 12 heures, heure française.

Italie : Jeudi, 15 heures

La jeunesse était de mise face au XV de France et Franco Smith pourrait aligner la même équipe. La charnière a été très intéressante dans l'animation et l'adaptation à la défense française. Logiquement, la même équipe devrait être alignée. Monty Ioane et Garbisi vont se frotter à Twickenham.

Irlande : Jeudi, 13 heures 30

LA grande question et la grande compo attendue pour un seul joueur : Jonathan Sexton. Le joueur est sorti sur commotion mais aurait satisfait au protocole de retour au jeu. On peut se demander si c'est utile d'aligner un joueur qui a subi beaucoup de KO, même si celui-là passe à travers les mailles des tests. Ne pas prendre en compte l'historique du joueur et se baser sur l'instant T ? C'est ce que devrait choisir Andy Farrell. Mais l'Irlande doit aller chercher une première victoire face aux Français, favoris du Tournoi. On sait désormais qu'O'Mahony est suspendu pour les 3 prochains matchs et James Ryan est incertain. À jeudi 13h30 !

XV de France : Vendredi, 12 heures

"On annoncera l'équipe après les autres et c'est comme ça". La composition d'équipe de Fabien Galthié sera la plus attendue pour les autres nations. Après un XV type face à l'Italie, le staff devrait renouveler sa confiance dans ses hommes. Face à l'Irlande, qui est sûrement le deuxième match important de ce Tournoi, il faudra être plus vigilant et plus agressif. Hâte d'être à vendredi.