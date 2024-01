6 NATIONS. Marcus Smith vers un forfait ? La pénurie de 10 se confirme en Angleterre !

Décidément, avec quelle équipe va se présenter le XV de la Rose pour le Tournoi des 6 Nations ? Désormais, grosse inquiétude autour de Marcus Smith !

Vers un forfait pour Smith ?

Pour préparer au mieux cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations, Steve Borthwick a emmené ses hommes du côté de Gérone, en Espagne.

Alors que le XV de la Rose traverse une période plutôt compliquée, avec de nombreux absents à déplorer pour la compétition, une nouvelle tuile semble apparaître. Ce lundi, l'ouvreur des Harlequins, Marcus Smith, se serait blessé lors d'une séance d'entraînement, selon Rugbyrama.

Ce dernier a dû écourter sa séance, lui qui boitait bas au moment de rejoindre les vestiaires. Pire encore, Smith aurait été aperçu avec des béquilles plus tard dans la journée, et il ne s'est pas présenté aux autres séances d'entraînements.

Le numéro 10 serait alors allé passer des examens, mais son indisponibilité n'est pas encore connue. Bien évidemment, son match face à la Squadra Azzurra est compromis.

TOP 14. Privé de 6 Nations, Gazzotti reste au soutien de l'UBB !

Un poste maudit ?

Après la troisième place lors de la dernière Coupe du monde, l'ouvreur et patron de la sélection anglaise, Owen Farrell, a fait savoir son intention de ne pas jouer le prochain 6 Nations. Le futur joueur du Racing 92 souhaitait faire une pause avec le rugby international.

En plus de cela, George Ford, qui était apparu en bonne forme lors du Mondial, n'a pas été retenu par Steve Borthwick. Ce dernier étant forfait suite à une blessure au genou. De ce fait, la voie semblait toute tracée pour que Marcus Smith soit le titulaire à l'ouverture.

Néanmoins, cette blessure remet tout en cause, et si ce dernier n'est pas opérationnel, Borthwick devra lancer sur le devant de la scène un jeune inexpérimenté. En effet, Fin Smith, 21 ans, a rejoint le camp d'entraînement du XV de la Rose pour préparer le 6 Nations. L'ouvreur de Northampton n'a jamais connu le niveau international, et a récemment choisi l'Angleterre au détriment de l'Écosse.

La blessure de Marcus Smith pourrait alors venir s'ajouter à la longue liste de joueurs indisponibles, tels qu'Ollie Lawrence, Luke Cowan-Dickie, George Martin, Manu Tuilagi, Nick Isiekwe, Oscar Beard, Tom Curry, Jack van Poortvliet et Bevan Rodd.

TOP 14. RUGBY. Pita Ahki, le véritable leader du Stade Toulousain ?