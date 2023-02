6 NATIONS. Les ailes tricolores, gage de sécurité internationale ?

À l'aube de se déplacer en Irlande, les ailes du 15 de France n'ont jamais possédé pareils profils aériens, semble-t-il...

Posons les bases d’emblée : non, il ne s’agit pas là de balayer d’un revers de main tout ce que Gabin Villière a pu et peut apporter aux Bleus. Ni de pointer du doigt tout ce que les Tricolores n’ont pas réussi à faire, ce dimanche à Rome. Là, on évoquera plutôt les points de satisfaction à l’issue de la victoire en Italie, et notamment un, primordial, à quelques jours de se déplacer chez le numéro 1 mondial qu’est l’Irlande.

Ici, il convient donc de causer des ailes des Bleus. Qui si elles n’ont pas particulièrement brillé durant ce premier match du Tournoi, ont pour le moins donné des certitudes. Pas forcément dans le couloir de Damian Penaud, qui n’a pas réalisé son meilleur match en Bleu mais dont tout le monde connaît déjà les qualités (41 sélections). Mais plutôt de l’autre côté, celui d’Ethan Dumortier, propulsé titulaire suite à la blessure de Villière et qui a rempli le contrat pour sa première cape.

Auteur d'un essai de pur finisseur, Dumortier a également confirmé toutes les qualités qu'il démontre à Lyon chaque semaine depuis le début de la saison. Propre, solide et gazé dans ses duels ainsi que rassurant grâce à ses attributs physiques (1m92 pour 93kg), le garçon de 22 ans a notamment fait preuve d'assurance dans le jeu aérien. Une donnée prépondérante avant de se déplacer en Irlande, et qui devrait également lui assurer une place de titulaire face à Mack Hansen. Soyez-en sûrs, à Dublin, les Bleus se feront "arroser" comme il le faut par les artificiers irlandais, et devront donc avoir les nerfs (et les mains) solides.

Plus que jamais, posséder deux ailiers culminant à plus de 1m90 sera donc un atout pour les Tricolores. Donnée prédominante au niveau international. Que ce soit bien sûr sur les séquences défensives, mais également en possession du ballon, ou Damian Penaud aime tant aller jouer ses duels sur des coups de pied offensifs. Des situations qui ont par exemple amené 2 essais face à la Squadra Azzurra, dimanche. Décisifs, au vu du score final (24 à 29)…

