6 Nations. L'Écosse convoque Adam Hastings pour préparer la France

L'Écosse a dévoilé son groupe pour affronter le XV de France avec un retour de choix au poste d'ouvreur.

Pendant qu'en France on cherche à savoir sur qui jeter la pierre de ce cluster, les Écossais continuent leur travail. On rappelle que Julien Marchand, Antoine Dupont, Arthur Vincent, Mohamed Haouas et Gabin Villière ont tous été testés positifs en cette fin de semaine dernière. Les nouveaux tests de ce début de semaine ont révélé que 5 nouveaux joueurs sont positifs : Charles Ollivon, Brice Dulin, Cyril Baille, Peato Mauvaka et Romain Taofifenua. Le nombre de cas se porte à 10 : ne parlons pas de bulle sanitaire stricte, c'est un autre débat.

Le XV de France doit se concentrer sur certainement le match le plus important de ce Tournoi des 6 Nations en terme de jeu. Les Écossais proposent un jeu très intelligent et fluide qui pourrait mettre à mal la défense française. La défense écossaise est, cependant, la faille des Écossais lorsque les temps de jeu commencent à s'enchaîner longuement. Raphaël Ibanez se veut rassurant sur la tenue de ce match avec des tests triplés (comprenez chaque jour) et les cas positifs écartés du groupe pendant que les autres se font tester.

L'Écosse ne compte aucun cas Covid et ils comptent bien venir à bout du XV de France au Stade de France. Pour cela, 7 petits nouveaux sont appelés pour préparer le match de ce week-end. On notera les premières fois de Josh Bayliss (troisième ligne de Bath) et de Jamie Dobie, la nouvelle pépite écossaise qui sévit derrière le pack de Glasgow. Mais ce qu'il faut retenir est le retour d'Adam Hastings dans le groupe. L'ouvreur était blessé depuis l'Autumn Nations Cup.

Le groupe écossais :