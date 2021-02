6 Nations. Le groupe de 31 pour l'Écosse sans Marchand et Vincent testés positifs

La FFR a annoncé son groupe de 31 joueurs afin de préparer le prochain match face à l'Écosse. Plusieurs changements.

Vous l'attendiez comme un slalom de Cheslin Kolbe, ou comme une annonce de déconfinement. Le groupe des 31 pour préparer le match face à l'Écosse a été dévoilé par la FFR. Si on connaissait déjà les absences d'Antoine Dupont, Mohamed Haouas et Gabin Villière, on découvre que deux autres joueurs ont également été testés positifs. Il s'agit du talonneur Julien Marchand et du centre Arthur Vincent.

Il faut donc remplacer ces pièces maîtresses de l'échiquier français. Pour cela, 6 retours avec Maxime Lucu, Demba Bamba, Yoram Moefana et Teddy Baubigny sont à noter. Jonathan Danty rentre dans le groupe et aux ailes, Donovan Taofifenua fait son grand retour.

On remarque un centre de plus dans cette liste pour préparer l'Écosse et la troisième ligne ne bouge pas.

La liste des 31