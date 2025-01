6 NATIONS. Le XV de France leader, l'Angleterre tombe à Dublin, les pronos de la 1e journée

Comme à son habitude, le Tournoi des Six Nations nous réserve son lot de surprise pour la première journée de cette édition 2025. La rédaction du Rugbynistère vous livre ses pronostics.

Le Tournoi des Six Nations débute enfin ce vendredi avec le XV de France en ouverture. Les Bleus reçoivent le Pays de Galles, qui cherchera à éviter la cuillère de bois dans ce Tournoi. Si ce match parait déséquilibré sur le papier, les affiches de samedi sont très alléchantes. Décryptage.

France – Pays de Galles

Malgré un calendrier chargé, l’équipe de France fait partie des favoris de ce Tournoi avec l’Irlande et l’Angleterre dans une moindre mesure. Le rugby français est en pleine bourre. Les performances de Toulouse et l’UBB en Champions Cup ont démontré la domination du rugby tricolore sur l’Europe. Même le Castres Olympique est allé gagner chez les Saracens avec une équipe remaniée ! Au-delà de ces résultats, il faudra composer avec quelques blessures (Fickou, Flament, Ollivon, Danty), mais c’est le lot de toutes compétitions internationales. Les meilleurs joueurs français arrivent en pleine forme, la charnière Dupont-Ntamack est enfin réunie. Tout est là pour nous offrir un beau Tournoi.

Le Pays de Galles se déplace à Paris sans aucune certitude. La composition d’équipe est hybride entre ancienne gloire et jeunesse pas encore au niveau. Le vivier gallois est restreint et la génération à venir va avoir besoin de temps pour atteindre le très haut niveau. Le XV de France va l’emporter sans trop de soucis avec le bonus offensif.

En 2024, les Italiens avaient signé un exploit en venant à bout des Écossais à Rome (31-29). Seront-ils capables de réitérer l’exploit à Murrayfield ? Difficile à dire. Mais la Squadra Azzurra est en nette progression depuis deux saisons. Autrefois en manque de talent sur les lignes arrières, désormais des joueurs comme Capuozzo ou Menoncello permettent de rivaliser.

Côté Écossais, on aborde ce Tournoi en tâtonnant. L’absence du centre en capitaine Sione Tuipulotu est très préjudiciable. Gregor Townsend devra redoubler d’imagination pour déstabiliser les défenses adverses. Mais devant leur public et après la déconvenue de 2024, le XV du Chardon devrait faire le travail et obtenir une première victoire.

Irlande-Angleterre

C’est clairement LE choc de cette première journée. Le champion en titre reçoit l’équipe qui l’a privé du Grand Chelem l’année dernière. Le drop de Marcus Smith est encore dans toutes les têtes. Les Irlandais convoitent le titre dans ce Tournoi et ils devront l'assumer d’entrée. La seule interrogation concerne l’ouverture. Ce sera le premier Six Nations du jeune Sam Prendergast. Est-il capable d’être le successeur de Jonathan Sexton ? Élément de réponse ce samedi à 17h45.

Le XV de la Rose arrive aussi avec des ambitions, mais quelques interrogations. Le championnat anglais va mal, toujours en proie à des difficultés financières. Les meilleurs joueurs sont exilés en France et donc non sélectionnables (coucou Jack Willis). Malgré tout, cette équipe progresse et sort peu à peu de la phase reconstruction. Elle sera capable d’embêter n’importe quelle équipe comme elle l’a montré en novembre face aux All Blacks et aux Springboks. Victoire dans la douleur des Irlandais, qui seront accrochés tout le match par de vaillants anglais.