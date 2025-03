6 Nations. ''Ils ne veulent pas lâcher le maillot'' : Sempéré bluffé par l'état d'esprit des Bleus

Quelques heures après leur victoire dans le Tournoi des Six Nations, Ntamack et Alldritt ont affiché leur envie de disputer la tournée d'été, ce qui a ravi Laurent Sempéré, adjoint de Galthié.

Dans l’ombre de Fabien Galthié, Laurent Sempéré façonne en silence une des armes les plus redoutables du XV de France : la touche. L’ancien talonneur, passé par le Stade Français, a su imposer sa patte sur le secteur depuis son intégration au staff tricolore. Il a su métamorphoser l’alignement français, qui était un point faible de cette équipe lors de la dernière tournée d’automne.

Les leaders s'imposent

Alors que la tournée d’été en Nouvelle-Zélande s’annonçait comme une opportunité pour les jeunes, un phénomène inattendu s’est produit. Des cadres, à commencer par Romain Ntamack et Grégory Alldritt, expriment leur désir d’y participer. Une preuve de l’engagement et de l’attachement des joueurs à cette équipe de France, selon Sempéré.

« Voir des leaders préférer partir en tournée plutôt que de prendre des vacances en dit long sur l’état d’esprit du groupe », confie-t-il à Sud Radio. Dans un calendrier toujours plus chargé, cette volonté d’enchaîner les matchs sous le maillot bleu témoigne de la dynamique insufflée par le staff.

Au-delà du maillot Bleu, on sait que beaucoup de joueurs rêvent de jouer en Nouvelle-Zélande dans leur carrière, comme l’avait exprimé Romain Ntamack il y a quelques années.

Pour rappel, la fédération néo-zélandaise avait grimacé en apprenant que le XV de France se déplacerait sans ses joueurs premiums cet été. Finalement, ce revirement de situation pourrait convenir à tout le monde, supporters, observateurs et joueurs.

Car on ne va pas se le cacher, une tournée au pays du rugby ne se galvaude pas. Et si les Tricolores s’y rendent pour la première fois depuis sept ans, ce n’est pas pour y faire de la figuration. D’autant plus au vu du statut actuel des hommes de Fabien Galthié.

« Ça va clairement dans le bon sens. Voir un maximum de joueurs vouloir participer, notamment des cadres qui ne veulent pas lâcher le maillot après les succès de l’automne et du Tournoi, c’est un signe fort », abonde Sempéré.

Nouvelle-Zélande en ligne de mire

Avec une tournée d’été qui s’annonce plus relevée que prévu, Sempéré et son staff devront jongler entre continuité et renouvellement. Intégrer des jeunes tout en maintenant une ossature expérimentée, voilà le défi qui attend les Bleus en juillet.

On ne peut que se réjouir d’imaginer Ntamack, Alldritt et consorts accompagnés de jeunes talents comme Gailleton, Tuilagi et Dréan.

« Trouver le bon équilibre sera essentiel », admet l’adjoint de Galthié. Si les Bleus veulent rivaliser avec les All Blacks, il faudra conjuguer fraîcheur et expérience, sans renier cette identité de jeu qui leur permet de s’affirmer parmi les meilleures nations.