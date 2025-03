6 Nations. ''Il n’y aura pas photo samedi'', puissance, maîtrise et facteurs X : pourquoi la France va dominer l’Écosse

L’ancien co-entraîneur des Bleus Jeff Dubois voit le XV de France dominer l’Écosse ce samedi. Son analyse ? Une équipe en pleine maîtrise, des talents qui font la différence et un mental d’acier.

Une puissance collective et des facteurs X déterminants

Ce samedi, XV de France s'apprête à affronter l'Écosse dans un match décisif pour le titre dans ce Tournoi des 6 Nations 2025. Un match largement à la portée des Tricolores. Surtout vu ce qu'ils ont montré à Dublin. Jeff Dubois, ancien co-entraîneur des Bleus, s'est confié sur cette rencontre via le Midi Olympique. Sûr de la force collective et des talents individuels des Français, il voit la victoire se dessiner sans trembler. "Je crois vraiment que ça va très bien se passer samedi", affirme-t-il avec conviction.

Après une prestation majuscule face à l'Irlande, le XV de France semble avoir trouvé son équilibre. Pour Jeff Dubois, les éléments sont réunis pour dominer l'Écosse : "Il y a eu une maîtrise de la part de cette équipe et une notion de puissance aussi. Alors, il y avait un banc à 7:1 et ça a fait la différence."

6 Nations. Même les Anglais sont sous le charme : ''Quand les Bleus jouent comme ça, ils sont inarrêtables !''Au-delà de la domination physique, les Bleus peuvent compter sur des joueurs capables de renverser une rencontre à eux seuls : "On a quand même pas mal de facteurs X avec Bielle-Biarrey, Penaud, Thomas Ramos. Ce sont des joueurs qui amènent énormément aussi. Donc on a une force collective et en plus, on a ces facteurs X."

Une Écosse joueuse mais vulnérable

Si l'Écosse est une équipe capable de proposer un jeu de grande qualité, elle reste friable défensivement. Un aspect qui pourrait bien tourner en faveur des Bleus, selon Dubois : "Marquer 4 essais à l'Écosse, ce ne sera pas le plus dur pour moi parce que l'Écosse est une équipe qui joue, mais qui prend quand même pas mal d’essais." En clair, la France a tout pour appuyer là où ça fait mal et enfoncer le clou rapidement.

''Un besogneux avec du talent'', pas aussi 'bankable' que Dupont, mais indispensable au XV de France : François CrosMalgré la victoire face aux Irlandais, Dubois souligne un point perfectible dans le jeu des Bleus : "J’aimerais voir quelques lancements plus aboutis. Ils ont profité des erreurs des Irlandais avec cette grosse défense, joué les turnovers à fond, les contre-attaques aussi également mais je pense qu’on peut encore enclencher du jeu, notamment par rapport à nos ballons." Un point à surveiller face à une équipe écossaise qui ne manquera pas d'opportunités pour relancer.

L'absence de Dupont, un faux problème ?

L'absence d'Antoine Dupont ne devrait pas bouleverser l'équipe, selon Dubois : "Vu la bonne entrée de Maxime Lucu et le niveau de l'équipe de France, non, je ne pense pas que ça changera beaucoup de choses." S'il reconnaît l'importance du capitaine habituel, il mise sur une équipe adaptative et déterminée à lui dédier la victoire. On peut s'attendre à voir des avants une nouvelle fois dominateurs. Ce qui devrait une nouvelle fois profiter au Bordelais et lui permettre de jouer avec plus de temps et de libertés. Une opportunité qu'il ne laissera pas passer.

XV de France. ''C'est pas ma faute à moi !'' Comment les Irlandais ont-ils (subtilement) échappé à la sanction ?L'équipe de France sait qu'elle joue gros. Ce duel face aux Écossais est une véritable finale que les Bleus abordent avec sérénité : "Ils ne vont pas jouer dans leur tête ce match avant samedi. Ils vont tous se préparer pour être sûr d’avoir le bonus offensif et ne pas être inquiétés." Les Tricolores partent avec l'avantage de jouer le dernier match de la compétition. Mais on peut imaginer que Galthié a insisté sur le fait de ne penser qu'à ce match face au Chardon sans prendre en compte les autres résultats. L'emporter avec le bonus offensif, voilà l'objectif du XV de France.

Une équipe de France au-dessus

Même si la prudence reste de mise, Dubois ne cache pas son optimisme : "Je ne crois pas qu’ils vont passer à côté. [...] Quand on voit le niveau de l'équipe de France par rapport à la semaine dernière, je pense qu’il n’y aura pas photo samedi." Face à une Écosse talentueuse mais perfectible, les Bleus ont toutes les cartes en main pour s'offrir une victoire de prestige et sécuriser leur place en haut du classement. Après une série de deuxièmes places dans le Tournoi, Alldritt et ses coéquipiers ne comptent pas laisser passer une si belle occasion. Surtout à la maison.