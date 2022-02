6 Nations. France-Irlande. Villière vs Conway : véritable duel de finisseurs

Le France-Irlande de samedi va nous offrir de nombreux matchs dans le match très intéressants. L'un d'eux sera le duel entre Gabin Villière et Andrew Conway.

Comme dans chaque affrontement au sommet, le France-Irlande de samedi va nous offrir de nombreux duels acharnés. Kelleher vs Marchand, Sexton vs Ntamack, mais également un duel entre deux des ailiers les plus en forme du moment : Gabin Villière vs Andrew Conway. Particulièrement en vue lors de la première journée du Tournoi (triplé pour Villière, doublé pour Conway), les deux joueurs se livreront un combat acharné, d'autant que les deux hommes ont quelques similitudes. Tous deux très bons finisseurs (16 essais en 39 sélections pour Conway, 6 essais en 9 sélections pour Villière), ces derniers possèdent également un gabarit assez similaire (les deux hommes font la même taille, le Français ne faisant que deux kilos de plus que son homologue) leur permettant d'allier vitesse et puissance.

Dans un match qui s'annonce cadenassé, les deux ailiers pourraient très bien changer le cours de la rencontre : d'un côté l'Irlandais qui, même s'il participe moins au jeu que Villière, pourra faire parler ses cannes le long de la ligne, comme lors du match face au Pays de Galles. De l'autre, l'ailier toulonnais, très actif sur le terrain, qui n'hésite pas à venir à l'intérieur de son ouvreur ou de ses avants, afin d'apporter de la continuité, mais également d'être à la conclusion de superbes mouvements, comme face à l'Italie. Deux styles qui s'opposent quelque peu, Conway remplissant l'image de l'ailier rapide et finisseur par défaut, et Villière étant l'électron libre qui n'a pas peur de se frotter aux avants adverses. De plus, le Français semble un poil meilleur défensivement que le joueur du Munster : très dur à l'impact, on l'avait d'ailleurs vu tenir tête au surpuissant Tuisova, lors de la rencontre face au LOU en novembre dernier. Très bon gratteur pour son poste, Villière sait aussi mettre la pression dans les rucks, en témoigne le match de dimanche face à l'Italie.

