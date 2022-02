VIDEO. 6 Nations. On a joué France/Irlande avant le coup d'envoi sur Rugby 22

Après l'Italie, place à l'Irlande pour l'équipe de France. Un choc dans ce Tournoi des 6 Nations que nous avons joué avant le coup d'envoi sur Rugby 22.

L'équipe de France a réussi son entrée dans le Tournoi des 6 Nations avec une victoire sur l'Italie. Cependant, tout n'a pas été parfait pour les hommes de Fabien Galthié. Les Bleus ont en effet été pénalisés à 14 reprises ! Un chiffre bien trop élevé au niveau international. Si cela n'a pas été trop préjudiciable face aux Italiens, face à une nation comme l'Irlande, ça pourrait se payer cash. Surtout quand le buteur en face s'appelle Jonny Sexton et qu'il vient de dépasser les 500 points inscrits dans le Tournoi. À titre informatif, l'Irlande n'a concédé que 6 pénalités face au Pays de Galles. Les Tricolores ont donc du travail à faire cette semaine.

STATISTIQUES. Face à l'Irlande, les Bleus devront régler le problème de la discipline

Ils seront notamment épaulés par l'ancien arbitre international Jérôme Garcès pour être sûr de bien respecter les directives de l'officiel et de bien connaître tous les observables. Les règles au rugby ne sont pas forcément simples à comprendre au premier abord. Et surtout, elles évoluent pour renforcer la sécurité des joueurs, mais aussi pour rendre le jeu plus spectaculaire et plaisant à regarder pour les supporters et les téléspectateurs. Au Rugbynistère, on a aussi un arbitre qui connaît le règlement sur le bout des doigts et qui nous aide à décrypter les décisions du corps arbitral et certaines actions. Cette semaine, on a réquisitionné Dédé Puiledébut pour qu'il analyse les coups de sifflets du match entre la France et l'Irlande. Rassurez-vous, vous n'avez pas raté le match. On l'a simplement joué avant le coup d'envoi sur Rugby 22 comme la semaine dernière pour France/Italie. VIDEO. 6 Nations. On a joué France/Italie avant le match : les Bleus en feu sur Rugby 22

Beaucoup d'excitation chez nos deux rédacteurs/gameurs à l'orée de cette rencontre présentée comme une finale avant l'heure par Erwan. Après la fessée reçue la semaine passée sous les couleurs de l'Italie, il avait à coeur de se refaire la cerise avec le Trèfle sur le coeur. Malheureusement pour lui, Gaël a refait un "Fickou-gagnant" avec un essai dès l'entame suite à un cafouillage de la défense irlandaise. Il ne fallait pas être en retard dans les tribunes. "Mais que se passe-t-il ? Les Irlandais étaient visiblement encore dans les vestiaires". Les Irlandais ont été cueillis à froid par cette attaque éclair ou plutôt par l'opportunisme du Racingman. Mais on connaît leur fighting spirit et ils ont resserré les rangs pour éviter de prendre un deuxième essai lorsque Villière a été servi en bout de ligne. C'est alors que Thibault a tenté de jouer rapidement la touche pour surprendre Erwan mais le Toulonnais a commis un en-avant. Ce qui peut expliquer pourquoi l'arbitre a ordonné une mêlée à 5 mètres. Mais on peut aussi estimer que l'ailier n'a pas joué la touche au bon endroit. Que dit la règle dans ce cas-là ?

Point Arbitrage : Gabin Villière joue une remise en jeu rapide devant la ligne de remise en jeu de la touche. C'est donc une touche incorrecte sanctionnée d'une mêlée à 15m de la ligne de touche normalement. Dans les faits, beaucoup d'arbitres ordonnent un alignement normal après une remise en jeu incorrecte.

C'était un bon ballon d'attaque pour les Irlandais dans le camp tricolore avec toute la largeur du terrain pour lancer un système en première main. Mais Erwan n'a pas su en profiter avec une introduction jugée trop longue par l'officiel. "Dans ces -cas-là, l'arbitre accorde effectivement un coup de pied franc", confirme Dédé Puiledébut. Ntamack a tenté de surprendre une fois plus le rideau irlandais avec "un sacré extérieur du pied", pour reprendre les mots d'Erwan. Un choix risqué mais que dire de ce jeu au pied hasardeux et en arrière d'un Irlandais vers son en-but. Heureusement, Conway veillait au grain et il a choisi de relancer avec beaucoup d'assurance au lieu d'aplatir.

Point Arbitrage : S'il l'avait fait, il aurait obtenu un coup de pied de renvoi depuis sa ligne d’en-but. C'est une des nouvelles règles de World Rugby. Un coup de pied sous la forme d'un drop qui doit faire plus de 5 mètres. Ce qui peut éventuellement remettre la pression sur la défense s'il est bien exploité par l'attaque.

Sous pression dans son camp, l'Irlande a bien joué le coup et ce sont les Bleus qui ont été pris par la patrouille avec deux hors-jeu successifs de Dupont puis de Baille. Les Toulousains ont mis beaucoup d'envie pour perturber les sorties de balles irlandaises et pourquoi pas récupérer la possession mais ça n'a pas fonctionné. "L'arbitre a très justement laissé l'avantage avant de revenir à la faute", analyse notre arbitre maison. Un ballon que l'Irlande n'a pas su exploiter dans cette première période disputée. Pire, elle a été contrée lorsque Fickou a mis les cannes en débordement. Un essai qui a récompensé les efforts tricolores. "Fickou décisif une fois de plus", lance Thibault, tout comme Jaminet en défense, rappelle Erwan. C'est donc sur un score de 14 à 0 que les deux équipes ont rejoint les vestiaires. La France a eu une dernière occasion de marquer avant les citrons sur l'aile de Villière, mais l'arbitre a estimé que les Bleus avaient commis un en-avant alors que la passe de Dupont semble avoir été déviée par le dos de Marchand. Peut-il y avoir en-avant dans ces cas-là ?

Point Arbitrage : Définition de l'en-avant : "quand un joueur propulse le ballon du bras ou de la main vers l’avant, ou lorsque le ballon touche la main ou le bras, poursuit sa course vers l’avant et touche le sol ou un autre joueur avant que le joueur d’origine puisse l’attraper." Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'un en-avant. Ce n'est pas facile de faire la différence pour le créateur du jeu !

Le deuxième acte a démarré tambour battant avec une belle séquence tricolore côté gauche puis la réponse irlandaise à l'opposé après un ballon gagné en mêlée par le pack du Trèfle. Sans doute la plus belle occasion du match pour Erwan, dont le joueur a été stoppé à dix mètres de la Terre promise. La défense travaillée par le Gallois Edwards a une fois de plus payé et les Bleus ont récupéré le cuir avant de se lancer à l'assaut de l'en-but adverse. Une séquence de près de 90 mètres qui a débouché sur l'essai de Virimi Vakatawa. On le sait, les ballons de récupération sont les meilleurs. Et Cros en lui aussi bénéficié après l'heure de jeu tout comme son coéquipier Ntamack, lequel qui a profité des espaces dans la défense pour planter le dernier essai tricolore grâce à sa vitesse. 35 à 0, un score flatteur pour les Bleus, solides en défense, dans un match où ils ont su faire preuve d'opportunisme pour frapper au meilleur moment.