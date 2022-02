VIDEO. 6 Nations. On a joué France/Italie avant le match : les Bleus en feu sur Rugby 22

L'Italie défie la France dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Un match que nous avons déjà joué sur Rugby 22. Le premier épisode de notre série.

France/Italie, c'est dimanche, mais grâce à Rugby 22, c'est maintenant. Le dernier-né de Nacon est disponible sur toutes les plateformes (Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC) depuis une semaine. À quelques jours du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, nous n'avons pas pu résister à l'envie de jouer le match des Bleus face aux Transalpins. Et ce qu'on peut dire, c'est que les protégés de Fabien Galthié sont plus en forme que jamais. On espère que ce sera aussi sur le cas sur la pelouse du Stade de France et qu'ils prendront autant de plaisir que nous en avons eu à jouer ce match avant le match. D'autres vont suivre puisque nous allons jouer chaque rencontre de l'équipe de France durant la compétition avant la vraie au sein de la rédaction. Avec aux manettes, les deux "gameurs" de la rédaction, Thibault et Erwan. Après l'Italie, ce sera au tour de l'Irlande de défier les Bleus avant deux déplacements périlleux et surtout un Crunch face à l'Angleterre que tout le monde attend.

Mais avant de recevoir nos meilleurs ennemis, place à la rencontre face à nos voisins italiens. Lequels ont réalisé une belle première période malgré un essai dès l'entame de Gaël Fickou bien servi par Baille. Puis c'est un autre Toulousain, Antoine Dupont, tout en puissance et en cannes, qui a fait exploser la défense italienne.

"Dupont il est tellement physique qu'il met des percussions aux avants ! 😆"

"Ouais, il est parti se coucher l'Italien !"

Menés 12 à 0, les compatriotes de Sergio Parisse ont cependant réagi de la plus belle des manières par Mori, Steyn et Zanon. Trois réalisations coup sur coup qui ont permis à l'Italie de mener 21 à 12. On pensait alors que les Bleus allaient rentrer aux vestiaires en étant menés malgré de beaux mouvements comme cette redoublée en bord de touche entre Atonio et Villière. "Atonio qui a voulu jouer avec l'arbitre de touche", rigolait alors Erwan. Mais c'était sans compter sur la réaction des Tricolores qui ont multiplié les temps de jeu jusqu'à servir Gabin Villière sur son aile. Le Toulonnais a fait parler sa vitesse pour réduire la marque en y allant de son doublé. "Punis les Italiens ! Ils se voyaient trop beaux !, lançait Thibault. Regardez la belle foulée. On dirait le T1000 dans Terminator".

Vous imaginez bien que Fabien Galthié n'a pas été satisfait de ce premier acte sur courant alternatif de ses ouailles. Avec seulement trois points d'avance (21-24), les Bleus étaient très loin de la prestation aboutie qu'on attendait de leur part. D'aucuns diront qu'ils manquaient un peu de repères. Et c'est sans doute un peu vrai. Dès qu'ils ont su remettre les choses dans le bon ordre, les automatismes sont revenus et une pluie d'essais s'est abattue sur les Italiens. Auteur d'un essai, Dupont s'est mué en passeur décisif pour Willemse, arrivé lancé comme frelon dans la défense. Laquelle avait fièrement défendu sa ligne face à plusieurs assauts des Bleus. Puis c'est Fickou qui a fait parler ses cannes pour le triplé avant que Romain Ntamack ne déborde plusieurs Italiens visiblement fatigués. "Terrible !", commentait alors l'homme en charge de la Squadra. Je pense que je vais taper plus loin sur le renvoi maintenant." Mais l'homme de cette rencontre, c'est Gabin Villière. "Le Toulonnais se refait la cerise en équipe de France." Le Toulonnais y est allé de son quadruplé pour un score sans appel de 64 à 21 avec un dernier essai magistral. "Je pense qu'un joueur italien a laissé ses genoux sur la pelouse." Rendez-vous dimanche pour savoir si les vrais Bleus seront aussi productifs sur le pré de Saint-Denis.