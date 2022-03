6 Nations. Adulés en France, les Bleus n'ont pas convaincu la presse étrangère face au Pays de Galles

Après leur succès face au Pays de Galles, les Bleus se sont vus féliciter par une grande partie de la presse française. Un sentiment qui n'est pas partagé Outre-Manche.

Après son succès héroïque face au XV du Poireau, les Bleus se sont offerts le droit de croire au Grand Chelem, ce qui serait une première depuis 12 ans. Les Tricolores joueront leur finale samedi prochain, face à l'Angleterre. Au lendemain de cette victoire ô combien importante, la presse française a été impressionnée par la solidité défensive des hommes de Fabien Galthié. Le journal Le Monde tout d'abord, qui loue les valeurs de combat du XV de France : "On savait cette équipe brillante, on la découvre vaillante et courageuse. Maintenant, place au bouquet final et pas question de laisser les Anglais tirer les premiers". Un sentiment partagé par nos confrères du Figaro, qui souligne l'exploit de ne pas avoir encaissé d'essai dans cette rencontre : "Preuve de la solidité du rideau de fer tricolore, cela faisait 13 ans que le pays de Galles n'avait pas terminé une rencontre du Tournoi des Six Nations à domicile sans marquer d'essai (...) Cette équipe de France qui gagne à nouveau et séduit par son jeu et son héroïsme suscite un engouement toujours plus fort. À Cardiff, des centaines de supporters ont acclamé les Bleus sur leur passage en bus direction le stade. Un stade où 6 à 7.000 aficionados, avec bérets, moustaches ou visages peints, ont fait beaucoup, beaucoup de bruit, pour soutenir l'effort de leurs joueurs".

Une prestation défensive soulignée par d'anciens experts dans la matière, comme Thierry Dusautoir, qui parle de "défense héroïque" dans le journal l'Équipe, ou encore l'Anglais Richard Pool-Jones. Ce dernier a témoigné à RMC Sport à quel point il a été bluffé par la performance collective des Bleus : "La défense française est hermétique (...) Même quand l'équipe de France est mauvaise, elle gagne".

Outre-Manche, le sentiment n'est pas le même. Le Daily Mail évoque une défaite cruelle pour les Gallois : "Le Pays de Galles a fait un trou béant dans l'apparente cape d'invincibilité de la France, mais cela n'a pas suffi à faire dérailler la candidature des visiteurs au Grand Chelem (...) Pourtant, au Principality Stadium, les Français ont ressemblé à de simples mortels plutôt qu'aux Dieux comme beaucoup les ont célébrés (...) C'était un match que les hôtes auraient dû gagner". Cette frustration est également partagée par Dan Biggar en personne, qui estime que lui et ses coéquipiers ont été meilleurs que les Tricolores. C'est en tout cas ce que nous rapporte The Guardian : "Je suis frustré, ennuyé, déçu. Toutes ces choses... Je pense que nous étions la meilleure équipe pendant une grande partie du match". Ce même journal parle également de "victoire moche" des Bleus et estime que les Gallois auraient mérité de repartir de Cardiff avec la victoire en poche.

Vous l'aurez compris, les médias anglo-saxons n'ont pas été autant impressionnés par nos Bleus, que lors des autres rencontres du Tournoi. On sent une pointe d'amertume dans le discours d'une partie de la presse étrangère, qui ne se satisfait pas de cette victoire étriquée des Tricolores. Pourtant, la solidité défensive de ces derniers est à noter, face à un Pays de Galles qui reprend petit à petit des couleurs dans ce Tournoi 2022. Les hommes de Fabien Galthié pourront néanmoins se réjouir d'avoir charmé les médias français, qui ont apprécié le caractère combatif de cet affrontement.