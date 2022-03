VIDEO. 6 Nations. Equipe de France. Et soudain, Antoine Dupont a surgi pour sauver la patrie

Le match entre l'équipe de France et le Pays dans le Tournoi des 6 nations a été marqué par le sauvetage d'Antoine Dupont après l'heure de jeu.

RÉSUMÉ VIDÉO. Héroïque en défense, l'équipe de France résiste aux Gallois et rêve du Grand ChelemIl y a eu plusieurs moments marquants lors du match du Tournoi des 6 Nations entre l'équipe de France et le Pays de Galles. Des actions chaudes que d'aucuns pourraient décrire comme des tournants dans cette partie cadenassée. L'un d'eux a eu lieu après l'heure de jeu. Et sans une intervention d'Antoine Dupont, mais aussi un gros coup de pouce de la chance, les Bleus auraient encaissé un essai qui aurait certainement changé le résultat final. Mais il faut croire que les Dieux du rugby sont avec les Tricolores. On joue la 63e ; les hommes de Galthié sont sous pression sur la ligne des 22 mètres. Ils ont passé la majeure partie du second acte dans cette zone sans vraiment voir le cuir. Leur défense est mise à rude épreuve et les Gallois continuent d'attaquer.



Les locaux sont en surnombre côté gauche avec six joueurs contre seulement trois voire quatre Bleus. On se dit que ça va faire mouche pour les hommes de Pivac. Particulièrement précis au pied, Dan Biggar va cependant choisir de jouer un petit par-dessus. Était-ce la bonne option ? Faletau réceptionne le cuir, Moefana est pris et Davies a un boulevard devant lui. Le centre ne va pourtant pas réussir à contrôler l'ovale. Peut-être avait-il les yeux rivés sur les défenseurs qui revenaient à grandes enjambées, à savoir Jaminet et Dupont. Ce dernier va alors être décisif en récupérant le cuir puis en dégageant en urgence au nez à la barbe de Gallois désabusés.

On ne peut évoquer ce sauvetage sans parler d'un autre geste qui a permis aux Bleus de souffler en fin de partie. Dix minutes après Dupont, c'est son compère de la charnière Romain Ntamack qui subtilisé le ballon aux locaux sur situation très chaude. Comme il y a deux ans, l'ouvreur a bien senti le coup sur une passe Biggar et intercepté. S'il n'est pas allé en Terre promise, il a coupé l'offensive galloise. Et les Bleus ont récupéré la possession au sol sur une faute locale.