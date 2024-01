6 NATIONS. A 30 jours du CHOC de l’année, quelle composition pour la France face à l'Irlande ?

Dans un mois pile, les Bleus remonteront en selle face à l’Irlande. Mais avec quelle équipe ? Meafou, Barassi ou Le Garrec intègreront-ils le groupe ?

2024 pointant le bout de son nez, que retenez-vous de l’année 2023 rugbystiquement parlant ? Le doublé rochelais ? L’essai légendaire de Romain Ntamack ? L’élimination en quart de finale de leur Mondial pour les Bleus ? Quoi qu’il en soit, le changement d’année va permettre de tourner définitivement la page de cette déception immense. Pourquoi ? Parce qu’il faut remonter à cheval !

Dans un mois, les Bleus de Fabien Galthié vont entamer ce nouveau mandat de la plus corsée des manières : par un choc face à l'Irlande, meilleure nation mondiale de ces 2 dernières années. Comme les Tricolores et même si ce fut dans d'autres circonstances, les Irlandais ont vécu comme un affront la défaite en quart de finale face aux All Blacks. Eux qui pensaient plus que jamais connaître enfin le dernier carré d'une coupe d'une monde, et bien plus encore. Bref, la rencontre du 2 février prochain s'annonce donc épique, entre les deux meilleures formations européennes.

Le choc, d’accord, mais avec quelles équipes ? En France, globalement, ce qui nous intéresse surtout est de savoir avec quelle formation les Bleus vont entamer le second mandat de Galette. Antoine Dupont avec les septistes, qui remplacera le meilleur joueur du monde 2021 et habituel capitaine ? Maxime Lucu, Baptiste Couilloud et Nolann Le Garrec se tirent une sacrée bourre, tandis que Baptiste Jauneau (20 ans) est un tel talent qu’il ne peut pas être écarté d’un revers de main comme cela. Malgré tout, le Bordelais, auteur d’un match de patron face à Clermont, semble avoir une longueur d’avance sur ses concurrents.

Les "anciens" prêts à rempiler





Ailleurs, ce nouveau cycle va-t-il d’ores et déjà laissé place à de la nouveauté ? Gaël Fickou, pointé du doigt depuis plusieurs mois, laissera-t-il sa place à Émilien Gailleton ? Ou à Pierre-Louis Barassi, actuellement plus en forme qu’il ne l’a jamais été sous le maillot toulousain ?

Au talonnage, Peato Mauvaka conserva-t-il le numéro 2 au détriment de Julien Marchand comme ses performances le voudraient ? On sait que le talonneur de 26 ans est fortement apprécié en tant qu'impact player…

Quid de la 2ème ligne, où Posolo Tuilagi et surtout Emmanuel Meafou sont attendus ? En numéro 5, on ne peut pas non plus oublier Paul Willemse comme cela, lui qui aurait dû être la poutre de Galthié sans sa blessure à la cuisse…

Autant d'interrogations auxquelles la première liste donnée pour le Tournoi d'ici 15 jours donnera quelques explications, avant de définitivement être fixé lors de l'annonce du premier XV de départ de l'année. Qu'on a hâte…

XV de départ probable 1 Baille 2 Mauvaka 3 Atonio 4 Flament 5 Meafou 6 Jelonch 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Lucu 10 Jalibert 11 Bielle-Biarrey 12 Danty 13 Fickou 14 Penaud 15 Ramos 16 Marchand 17 Wardi 18 Laclayat 19 Willemse



20 Woki 21 Cros 22 Couilloud 23 Moefana

Côté Irlandais, attendez-vous à retrouver une équipe assez proche de celle vainqueure du Tournoi 2023. En l'occurrence, si Johnny Sexton a arrêté et devrait être remplacé par Ross Byrne pour l'instant, ou que Peter O'Mahony (34 ans) devrait laisser sa place à Ryan Baird ou Gavin Coombes dans le groupe, l'équipe devrait être la même dans toutes les lignes, ailleurs. À surveiller néanmoins le cas de James Lowe, qui n'a pas rejoué depuis le quart de finale perdue par les Verts, à la mi-octobre.