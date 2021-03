6 Nations 2021. XV de France. Ntamack et Vakatawa dans le groupe des 31 pour l'Angleterre

La liste des 31 joueurs convoqués dans le groupe du XV de France pour préparer le match du Tournoi des Six Nations 2021 face à l’Angleterre a été dévoilé.

6 Nations 2021. Le XV de France perd Gabin Villière pour la suite du TournoiC'est donc sans Gabien Villière, forfait pour le reste du Tournoi des 6 Nations, que le XV de France préparera le match contre l'Angleterre. Ce dimanche, l'encadrement des Bleus a dévoilé la liste des 31 joueurs retenus pour le Crunch. Un groupe qui ne devrait pas évoluer sauf blessure pour les rencontres face au Pays de Galles et l'Ecosse suite au renforcement du protocole sanitaire. Si Thomas Ramos, touché contre Brive, est aussi absent, on note le retour attendu de Romain Ntamack et Virimi Vakatawa. L'ouvreur et le centre seront-ils titulaires en Angleterre ? Le Bordelais Jalibert est toujours présent tout comme les Parisiens Fickou et Danty.



A noter également les absences de Geraci et Bamba, présents dans le groupe initiale pour l'Écosse, mais blessés. Le Toulousain Mauvaka n'est aussi pas retenu cette fois-ci tout comme Atonio, qui a été le dernier joueur tricolore testé positif à la Covid. Camille Chat fait son retour chez les avants où ne figure pas le Toulonnais Reddadj. Le Clermontois Bézy et Carbonel (RCT) sortent aussi du groupe à l'instar de Barrassi (LOU). En revanche, on note la présence des Bordelais Cazeaux et Moefana qui avaient été appelés après les premiers cas de Covid.