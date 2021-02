6 Nations 2021. XV de France. Baptiste Pesenti lui aussi contraint de renoncer à l'Ecosse

Le deuxième ligne de la Section Paloise Baptiste Pesenti est aussi forfait pour le match du Tournoi des 6 Nations 2021 contre l'Ecosse. Il est positif au COVID.

XV de France - Sans Haouas, Marchand ou Ollivon, à quoi vont ressembler les avants face à l'Ecosse ?Avec quels avants face à l'Écosse ? C'est la question que nous vous posions ce lundi suite aux nombreux forfaits dans les rangs du XV de France en raison du Covid. On tient déjà une partie de la réponse : Baptiste Pesenti ne jouera pas face aux Écossais. Comme d'autres Tricolores, le deuxième-ligne palois Baptiste Pesenti est positif. Il avait été appelé lundi suite à cinq nouveaux cas dont les avants Mauvaka, Ollivon et Taofifenua. Sélectionné à deux reprises, Pesenti avait été testé négatif vendredi. Il ne s'était pas rendu à Toulon et été à l'isolement chez lui. "Il ne s'était pas rendu au centre d'entraînement, ni au stade du Hameau", ajoute L'Équipe. C'est donc ce lundi matin que le test s'est révélé positif avant même qu'il ne rejoigne Marcoussis et le XV de France. C'est le 11e Bleu touché par le virus. Le nom de son remplaçant sera prochainement annoncé.