XV de France - Sans Haouas, Marchand ou Ollivon, à quoi vont ressembler les avants face à l'Ecosse ?

Le Covid-19 touche durement le XV de France, et la composition des Bleus sera chamboulée face à l'Ecosse.

Talonneurs

Camille Chat blessé depuis le début du 6 Nations, Julien Marchand et Peato Mauvaka contrôlés positif... Le staff s'avance sans trop de certitudes au poste de talonneur. S'ils brillent en club, Pierre Bourgarit et Teddy Baubigny n'ont aucune référence au niveau international. Ce dernier vient juste de rejoindre le groupe, et partait avec une longueur de retard, mais le forfait de Mauvaka lui ouvre la feuille de match.

Reste à déterminer le titulaire. Sur le banc depuis le début du 6 Nations, Bourgarit va-t-il bousculer la hiérarchie ?

Appelé de dernière minute, Gaëtan Barlot est là pour apprendre.

Piliers

Le coup dur vient cette fois-ci de Mohamed Haouas, si précieux dans les rucks mais surtout en défense autour des zones d'affrontement. Pour le remplacer, c'est Demba Bamba qui a été rappelé dans le groupe. Peut-il griller la politesse d'Uini Atonio et Dorian Aldegheri, et débuter comme titulaire ? A priori, aucune tendance ne se dégage.

Chez les gauchers, le suspense était moins important jusqu'à ce lundi matin. Cyril Baille devait débuter, avec Hassane Kolingar sur le banc. Mais le Toulousain est forfait... C'est Thierry Paiva qui a été appelé.

2e lignes

Baptiste Pesenti a été libéré, mais le contrôle positif de Taofifenua lui offre son retour à Marcoussis. Annoncé comme son remplaçant dans un premier temps, Swan Rebbadj était annoncé comme cas-contact, et n'a finalement pas rejoint Marcoussis.

C'est avec un duo classique que va devoir composer le staff. Bernard Le Roux et Paul Willemse seront titulaires. Reste à voir si Kilian Geraci fera sa première apparition de l'année, avec un rôle d'impact-player, ou si Pesenti va lui griller la politesse. A moins que Cyril Cazeaux ne s'invite lui aussi ?

3e lignes

Pas de François Cros, et des joueurs inchangés à ce poste par rapport à la victoire en Irlande. Enfin ça, c'était avant ce lundi matin, et le contrôle positif de Charles Ollivon. Grégory Alldritt et Anthony Jelonch débuteront, si le staff joue la carte de la continuité. Dylan Cretin ou Cameron Woki se tiennent prêt pour compléter le trio, ou s'asseoir au moins sur le banc. Le Bordelais n'a pas encore joué dans ce 6 Nations.