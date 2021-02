6 Nations 2021. Vainqueurs en Irlande, les Bleus sont-ils désormais les grands favoris ?

Le XV de France a remporté ses deux premiers matchs et occupe la première place du Tournoi. Mais il reste encore une longue route jusqu'au titre.

6 Nations 2021. Quelle est la cote du XV de France avant le coup d'envoi du Tournoi ?Vainqueurs en Italie puis en Irlande, les Bleus occupent la première place provisoire du Tournoi des 6 Nations 2021. Des performances qui ont eu logiquement un impact sur la cote des Tricolores dans cette compétition. Avant la première journée, une victoire finale du XV de France était cotée à 3,50 chez Winamax. Le favori n'était autre que l'Angleterre, tenante du titre et victorieuse dans la coupe d'automne des nations. Mais depuis, les Anglais ont perdu chez eux contre l'Ecosse avant de battre sans éclat l'Italie. Les cartes ont été rebattues chez les pronostiqueurs. Avec une cote de 1,55, la France est désormais favorite devant l'Angleterre qui est passée de 2 à 4. Quid du Grand Chelem ? L'Angleterre a perdu toute chance dès la première journée. Seuls les Français et les Gallois sont encore en course. Ici aussi, les Bleus dominent les débats avec une cote à 3,25 (contre 7 avant le début du Tournoi) devant le Pays de Galles qui est à 10 de cote. DESINTOX. Est-il vraiment plus dur de gagner le 6 Nations malgré trois déplacements ? Mais les Bleus sont-ils favoris pour autant ? Ils ont déjà fait la moitié du boulot en allant s'imposer lors de leurs deux déplacements. Mais il leur reste encore à se rendre à Twickenham pour défier des Anglais qui feront tout pour priver les Français d'un premier titre dans le 6 Nations depuis 2010. Voire d'un Grand Chelem. Il ne faut pas non plus oublier que les Ecossais et les Gallois vont venir à Saint-Denis. Et d'après ce qu'on a pu voir du XV du Chardon jusqu'à présent, ce ne sera pas une mince affaire. "Pour l’instant on a rien révolutionné, attention. On s’est juste remis au niveau, le niveau que l’on a perdu il y a quelques saisons", estime d'ailleurs l'ancien demi de mêlée du XV de France Dimitri Yachvili via Poulain Raffûte sur Eurosport. Il fallait forcément passer par là." Ce qui a changé chez les Bleus, c'est l'état d'esprit. "On fait front maintenant. Ce ne sont plus des individualités mais réellement un collectif. Tu changes 5, 6, 7 ou 15 joueurs sur le terrain ça ne change rien à l’état d’esprit et ça c’est remarquable."

S'envoyer comme des chiens, se contenter de la victoire : les réactions des Bleus après Irlande - France !Alors oui il reste de gros morceaux sur le chemin de la victoire voire du Grand Chelem. Et tout n'a pas été parfait en Italie comme en Irlande avec notamment une touche défaillante à Dublin. Il faudra donc aux hommes de Galthié qu'ils continuent de travailler pour ne pas se contenter d'être bons mais d'être au-dessus des autres. Ils l'ont prouvé par moment face aux Irlandais avec des accélérations dévastatrices. "On a quand même pas mal de certitudes avec ce match en Irlande. Je lis certains commentaires où ça n'a pas été flamboyant, on a subi en première mi-temps mais il n’y a pas de victoire facile en Irlande. D’un point, de deux points, ça reste une victoire. Cela faisait dix ans qu’on n’avait pas gagné et c’est pas pour rien donc oui, je pense que cette équipe est partie maintenant pour gagner le tournoi ou faire le Grand Chelem." Pour rappel, les Bleus n'ont jamais réussi cette performance lors d'une année impaire.