S'envoyer comme des chiens, se contenter de la victoire : les réactions des Bleus après Irlande - France !

Le XV de France s'est imposé pour la première fois en Irlande depuis dix ans. Retour sur les réactions du camp tricolore.

Matthieu Jalibert, pour France Bleu :

Ça a été un combat qui a été dur, qui a été rude, on s’est envoyé pendant 80 minutes comme des chiens. Forcément on était très contents mais la joie était mesurée parce qu’on garde en tête les échéances qui vont arriver. Ce soir on a gagné un grand match, on est très contents de la performance, on reste mesurés parce qu’on n’a rien gagné non plus et il faut se concentrer sur ce qui arrive.

Fabien Galthié, pour La Dépêche :

(à propos de Cyril Baille, sanctionné en mêlée) Je ne suis pas d'accord sur la décision en mêlée, mais il faut l'accepter, cela fait partie du jeu. Pour revenir à Cyril Baille, il a été très actif, a sorti un gros match, il a enchaîné deux gros droitiers. Baille est sûrement l'un des meilleurs gauchers du monde.

Gaël Fickou, pour RMC :

On a montré un très gros état d’esprit. C’est ce qui fait notre force. Bien sûr, ce n’est pas le plus beau match. On en a conscience. On n’est pas là pour ne faire que des beaux matchs. On sait qu’il faut gagner des matchs. Gagner ici en Irlande, il y a très peu d’équipes qui le font. Il faut s’en contenter.

La joie, et la réaction dans le vestiaire, filmées par les caméras de France Rugby :

Crédit vidéo : France Rugby