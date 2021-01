6 Nations 2021. Quelle est la cote du XV de France avant le coup d'envoi du Tournoi ?

Le Tournoi des 6 Nations 2021 débute dans une semaine par le match entre le XV de France et l'Italie. A 7 jours du coup d'envoi, quel est le favori ?

Favori, géant endormi, que pense la presse étrangère du XV de France avant le 6 Nations 2021 ?Le coup d'envoi du Tournoi des 6 nations 2021 sera donné dans une semaine par le XV de France en Italie. En l'espace d'un an et de belles performances, notamment à Cardiff, les Bleus ont rebattu les cartes pour le titre dans cette compétition. L'an passé, c'est l'Angleterre qui a tout rafflé aussi bien dans le Tournoi que lors de la Coupe d'automne des nations. Mais dans les deux cas, les Anglais ont été à la lutte pour la victoire finale avec les Français. A sept jours du premier match à Rome, les Bleus de Galthié sont-ils favoris ou bien est-ce que le XV de la Rose a toujours une longueur d'avance chez les pronostiqueurs ? En qui concerne la victoire finale, l'Angleterre semble être le pari sûr si on en croit Winamax avec une cote de seulement 2. Mais derrière, ce n'est pas l'Irlande qui se présente, mais bien la France avec une cote de 3,50 suivie par les Irlandais (4,50). Il y a d'ailleurs un écart important entre ces trois nations et les trois autres chez les parieurs.



En ce qui concerne le Grand Chelem, les Bleus n'ont pas la faveur des pronostics non plusna (cote 7). Ce qui est plutôt normal avec trois déplacements cette année. Il semble d'ailleurs plus probable qu'aucune nation ne remporte tous ses matchs si on en croit les chiffres à une semaine de la première journée. Si cela devait quand même se produire, c'est l'Angleterre qui est une fois de plus la mieux placée (cote à 3). Anglais et Français semblent bien partis pour se partager les deux premières places selon une majorité des pronostics et dans cet ordre. La cote pour une victoire de la France devant l'Angleterre est de 5,70 contre 3,90 dans le sens inverse. Mais si vous êtes joueur ou un peu fou, la plus grosse cote c'est Italie/Pays de Galles (450).



On retrouve aussi un Anglais et un Tricolore dans le haut du tableau des potentiels meilleurs marqueurs de la compétition. Et non, ce n'est pas Antoine Dupont, seulement 8e des pronostics avec une cote à 8, mais le Racingman Teddy Thomas qui a cette faculté à marquer de superbes essais quand on l'attend le moins. Le Clermontois Damian Penaud est dans le Top 5 avec une cote à 11. Celui qui a la faveur des pronos n'est autre que l'ailier du XV de la Rose Jonny May. Il n'avait pourtant marqué que deux essais en 2020. C'était lors du premier match du Tournoi contre la France à Saint-Denis.