Favori, géant endormi, que pense la presse étrangère du XV de France avant le 6 Nations 2021 ?

A moins de deux semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 nations 2021, les Bleus apparaissent comme les seuls à pouvoir priver l'Angleterre du titre.

"La longue attente de la France pour la gloire dans le Tournoi des 6 nations est-elle enfin terminée ?" s'interroge Planet Rugby. Le site anglais rappelle que les Bleus ont connu une longue période de marasme dans cette compétition après avoir remporté cinq titres et trois Grands Chelems entre 2002 et 2010. Onze ans après le dernier succès "une renaissance émouvante est en cours, inspirée par le nouvel entraîneur-chef Fabien Galthié et le spécialiste de la défense Shaun Edwards." Les performances des Tricolores leur ont permis d'être en course pour le Grand Chelem l'an passé mais aussi pour une victoire lors de la Coupe d'automne des nations. Finalistes face aux Anglais à Twickenham devant une poignée de supporters chanceux, ils leur ont donnés rendez-vous le 13 mars pour ce qui pourrait être une nouvelle finale pour le titre. Un match au sommet qui cette année devrait avoir lieu dans un stade vide en raison de l'évolution de la pandémie. 6 Nations 2021. Des dérogations accordées aux sélections sous conditionsTout porte à croire que ces deux nations se disputeront à nouveau le titre en 2021. Le site officiel du 6 Nations partage cet avis et ajoute que "les fans de rugby sont ravis de revoir à nouveau le flair français briller". Le site countypress.co.uk estime que si les Anglais sont encore favoris après avoir remporté le Tournoi trois fois en cinq ans, la France pourrait à nouveau les pousser dans leurs derniers retranchements. "Galthié, dont les lieutenants d'entraîneurs sont dirigés par l'impérieux spécialiste de la défense Shaun Edwards, a sorti les Bleus du marasme, avec des talents comme Antoine Dupont et Romain Ntamack en tête d'affiche du renouveau." Si ce dernier sera au minimum absent pour le premier match contre l'Italie, son compère de la mêlée sera une nouvelle fois un des jours à suivre. Planet Rugby le liste en effet parmis les stars de la compétition aux côtés de l'Anglais Itoje, du Gallois North ou encore de l'Ecossais Russell. Tournoi 6 Nations 2021. XV de France. Virimi Vakatawa forfait pour le rassemblement

Au cœur du renouveau bienvenu de la France se trouve Dupont, le demi de mêlée électrique qui a été élu meilleur joueur du Six Nations 2020 - la première fois qu'un joueur français remportait la distinction. Alors que son appétence pour les espaces, sa vitesse et son jeu en soutien font de lui une machine à highlights, il a également un jeu au pied exceptionnel et une défense solide. C'est peut-être le meilleur joueur du jeu en ce moment.