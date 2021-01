6 Nations 2021. Des dérogations accordées aux sélections sous conditions

Le gouvernement a autorisé les équipes du Tournoi amenées à affronter le XV de France à entrer dans l'Hexagone sous certaines conditions.

Selon les informations de L'Equipe, le gouvernement va autoriser les sélections étrangères à entrer sur le territoire. L'Ecosse et le Pays de Galles sont concernées puisqu'elles doivent se rendre en France pour y affronter le XV de France. Des dérogations leur seront accordées mais elles sont "soumises à conditions" à commenter par l'évolution de la situation sanitaire dans l'Hexagone. Ainsi, elles "pourraient donc être retirées si la situation empirait en France et dans les autres pays concernés, l'Italie et la Grande-Bretagne." Pour rappel, l'entrée sur le territoire d'un voyageur entraîne automatiquement une semaine d'isolement. La cellule interministérielle de crise a "estimé que la bulle sanitaire créée au sein des délégations et le suivi médical renforcé apportaient de solides garanties."