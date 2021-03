6 Nations 2021. Stress, bonheur, cris : revivez l'exploit français en 20 minutes [VIDÉO]

Nos Bleus nous ont fait passer par toutes les émotions ce samedi soir face au Pays de Galles. Une victoire qui fait du bien

Sacré samedi soir comme disait Oxmo Puccino. Ce 20 mars 2021 restera dans les annales comme le match le plus stressant et le plus prenant du XV de France. Pourtant, les Gallois étaient venus pour gagner (jusque-là, rien de nouveau), afin de clôturer leur Tournoi des 6 Nations sur un Grand Chelem. Mais ce n'était sans compter un XV de France qui a montré une nouvelle facette de son jeu : le mental. Tout le match, les deux équipes se sont répondues, mais les Gallois ont tout de même pris l'ascendant dans le ventre-mou du match. Du côté des Bleus, on ne sentait pas la concentration des matchs précédents.

Mais voilà, ce groupe prouve chaque semaine qu'il progresse et si ce n'était pas sur le plan de jeu ce week-end, c'est clairement le mental qui a étonné tout le monde. Cette dernière action avec l'essai de Brice Dulin après le temps additionnel, donnant la victoire aux Bleus avec le bonus, a fait crier des millions de supporters. Le XV de France remporte ce match et reste en course pour une victoire finale la semaine prochaine face à l'Écosse.

Revivez ce match en 20 minutes : stress, incompréhension, cris, joie et victoire. On peut dire merci aux joueurs pour ce moment, mais il reste une marche. En effet, les Bleus devront venir à bout des Écossais au Stade de France à cette condition : point de bonus (4 essais) et minimum 21 points d'écart. Impossible n'est pas Bleu.