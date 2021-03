VIDEO. Tous les essais du match totalement FOU entre le XV de France et le Pays de Galles

Le XV de France a tenu bon face au Pays de Galles dans un match. Les Bleus n'ont pas été bons mais ils s'imposent dans les arrêts de jeu.

Taofifénua ouvre les hostilités dans cette rencontre ! Après une grosse séquence des Bleus, le deuxième ligne français aplatit ! Matthieu Jalibert transforme ! 7-0 pour la France ! 🇫🇷



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/i3mhXzWzpg#FRAvWAL #SixNations pic.twitter.com/ZeggTR9pOQ — France tv sport (@francetvsport) March 20, 2021

Face à des Gallois venus pour remporter le Tournoi et décrocher le Grand Chelem, les Bleus ont marqué le premier essai par Taofifénua avant même la 10e minutes. C'est la première fois dans cette édition que le Pays de Galles encaissait des points avant cette marque. Mais ils ont réagi immédiatement par Biggar, arrivé lancé, après une grosse séquence des visiteurs.

Réponse immédiate des Gallois ! Le XV du Poireau pousse pour revenir et recolle rapidement au score grâce à cet essai transformé signé Dan Biggar !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/i3mhXzWzpg#FRAvWAL #SixNations pic.twitter.com/S2pIRF2xKN — France tv sport (@francetvsport) March 20, 2021

La première période s'est joué à rythme fou puisqu'on a vu quatre essais. Antoine Dupont a doublé la mise après une belle actin de Dulin et Jalibert derrière la défense. VIDEO. 6 Nations 2021. Le pied de Dulin, la vista de Jalibert et les cannes de Dupont pour un superbe essaiMais Navidi, en force, a réduit la marque si bien que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à égalité.





Réponse immédiate des Gallois ! Le XV du Poireau pousse pour revenir et recolle rapidement au score grâce à cet essai transformé signé Dan Biggar !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/i3mhXzWzpg#FRAvWAL #SixNations pic.twitter.com/S2pIRF2xKN — France tv sport (@francetvsport) March 20, 2021

Les coéquipiers de Jones ont démarré le second acte comme le premier. C'est-à-dire avec de l'agressivité et énormément de rythme. Cela a débouché sur un 3e essai par Adams.

Josh Adam inscrit son 17e essai en sélection et creuse un peu plus l'écart en faveur des Gallois qui mènent désormais 27 à 17 !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/Fj099EfoDq#FRAvWAL #SixNations pic.twitter.com/7LOdpum3CL — France tv sport (@francetvsport) March 20, 2021

Dans une fin de match totalement folle, marquée par de nombreuses pénalités et des cartons, Ollivon a donné un mince espoir aux Bleus en marquant un essai plein de rage.

Charles Ollivon redonne l'espoir aux Bleus ! Plus que trois minutes dans cette rencontre pour renverser les Gallois ! 30-27 pour le XV du Poireau !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/Fj099EfoDq#FRAvWAL #SixNations pic.twitter.com/ndNmnHyN7p — France tv sport (@francetvsport) March 20, 2021

A 14 contre 13 gallois, les hommes de Galthié ont tout donné pour remonter le terrain. Au bout du compte, et après un suspense insoutenable, c'est Dulin qui a libéré le XV de France en marquant en coin. Victoire 32 à 30 avec le bonus offensif qui prive le Pays de Galles de la victoire dans le Tournoi et du Grand Chelem. Et qui permet aussi aux Tricolores de rester en course pour le trophée !