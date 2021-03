6 Nations 2021. Quelles options pour les Bleus en deuxième ligne face à l'Ecosse ?

Willemse et Taofifenua absents, le XV de France va devoir faire sans ses 2 poutres de la deuxième ligne. Si Le Roux devrait revenir, qui pour l'accompagner ?

XV de France. Fin de Tournoi pour Matthieu JalibertNaturellement, au vu de l’intensité proposée durant 82 minutes, la rencontre face au Pays de Galles a laissé des traces chez les Bleus. Matthieu Jalibert est sorti peu avant la demi-heure de jeu, ne passant pas le protocole commotion avec succès après que le coude de Jonathan Davies eût heurté sa mâchoire. Heureusement pour nous, la France possède un franc réservoir à l’ouverture et le Bordelais va donc laissé sa place au titulaire du poste l’an dernier, Romain Ntamack, qui devrait lui-même être suppléé par le petit prince de la Rade Louis Carbonel si problème il y avait. Ce qui n’est pas forcément le cas partout. La deuxième ligne, comme le numéro 3, sont peut-être les deux seuls postes pour lesquels Fabien Galthié peut rapidement être à court d’idées en cas de pépins. Manque de pot, c’est précisément là que le happy-end de samedi dernier a laissé des traces : Romain Taofifenua, en forme internationale, s’est donné une légère entorse du genou en première période et sera probablement forfait face à l’Ecosse, malgré une évolution positive de sa blessure en ce début de semaine. Histoire de donner toujours plus de sueurs au staff tricolore, l’autre poutre du pack (2m01 pour 129kg) Paul Willemse a ensuite écopé d’un carton rouge pour « contact avec la zone oculaire » d’un Gallois et, suspendu deux semaines par la commission, il sera lui aussi absent contre les Scots. Rien que ça.

Malgré tout et puisque même dans son malheur cette équipe de France semble aujourd’hui bénie des Dieux du rugby, une bonne nouvelle est attendue du côté de Marcoussis cette semaine : le probable retour de Bernard Le Roux. Alors qu’il se remet doucement d’une blessure à la cuisse contractée il y a 15 jours, le Racingman (31 ans, 46 sélections) est espéré pour la « finale » du Tournoi, vendredi à 21h. Ce qui constituerait un vrai renfort de poids pour les Bleus tant le natif de Morresbuurg s’est affirmé comme l’incontournable numéro 4 de l’ère Galthié (9 titularisations sur 9 possibles) de par son activité hors-normes, sa présence en touche, et la façon dont il marque l’adversaire par ses plaquages désintégrants, aussi. Une fois les bases posées, qui pour l’accompagner en deuxième ligne ?

XV DE FRANCE. Sans Taofifenua ni Willemse, quels avants face à l'Ecosse ?

Ils sont deux à postuler : Baptiste Pesenti et Swan Rebbadj. À l’heure d’écrire ces lignes et au vu de l’entraînement à haute intensité de ce mardi soir - toujours précieux en matière d’enseignements -, c’est le premier qui semble tenir la corde. Rappelé pour préparer l’Ecosse, le Palois pourrait en effet bénéficier du fait qu’il soit le seul habitué au numéro 5 plus pousseur, Le Roux et Rebbadj étant de vrais spécialistes du « côté gauche », plus coureur. Bien qu’il soit - comme Le Roux - formé en troisième ligne, Pesenti est principalement utilisé un cran plus haut en club depuis 2 saisons et a montré, de part sa présence physique (1m95 pour 122kg) et son agressivité en défense, qu’il pouvait être un gage de sureté lors de la dernière Autumn Nations Cup. Seul hic ? Blessé puis cas Covid, il n’a pas joué depuis fin décembre…

De son côté, malgré sa belle entrée la semaine dernière, Rebbadj semble d’avantage partant pour le banc, son profil un peu plus léger (2m02 pour 112kg) et sa polyvalence parlant pour lui en tant que finisseur. Dès lors, la hiérarchie est-elle clairement établie ? Il le semble, oui, à moins qu’en vue de surprendre l’Ecosse, elle aussi privée de sa deuxième ligne titulaire (Gray et Cummings), Fabien Galthié nous prépare une surprise du chef qui engendrerait également des changements en troisième ligne : associer 2 deuxièmes lignes dits « coureurs » et, de fait, faire rentrer le rugueux Anthony Jelonch en 6 à la place de Cretin. Le Castrais fut une nouvelle fois très bon lors de son entrée en jeu face aux Gallois et pourrait permettre au staff d’aligner un pack hybride et avec plus de vécu commun dernièrement. Cette option est-elle purement utopique ? Réponse ce mercredi à 12h30, heure de l’annonce de la composition française…