6 Nations 2021. Les Bleus rois du jeu au pied, les Anglais indisciplinés, les stats marquantes du Tournoi

En dépit de sa bonne défense, et de l'impression qu'elle a pu donner, la France n'est pas la nation la plus pénalisée avec 9 pénalités concédées en moyenne. L'Ecosse est la plus disciplinée et vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est l'Angleterre qui accumule le plus de fautes depuis le début de la compétition. Farrell et les siens font aussi bien (ou pire) que les Italiens avec 13,6 pénalités !