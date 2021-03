6 Nations 2021. Fabien Galthié confirme implicitement la date de France-Écosse

Alors qu'il est quasiment officiel que la rencontre face à l'Écosse se jouera vendredi prochain, Fabien Galthié a confirmé malgré lui cette hypothèse en conférence de presse.

Samedi soir, la France affronte le Pays de Galles. L'objectif ? Battre la bande à Alun Wyn Jones sans leur laisser le bonus défensif, enfin de rester en vie dans ce Tournoi. Un match qui aurait pu être une finale, si jamais la rencontre France-Écosse avait eu lieu à la date initiale, et que les Bleus étaient parvenus à se défaire du XV du Chardon. Malheureusement il n'en est rien et tout cela relève désormais de la science-fiction. Entre temps la Covid-19 est passée par là dans les rangs tricolores et la rencontre reportée se déroulera une fois l'affrontement face aux Gallois joué. Bon nombre d'hypothèses ont alors été étudiées et plusieurs dates plus ou moins plausibles ont été proposées. Mais il semblerait que ce soit celle du vendredi 26 mars qui ait été cochée. En effet, la FFR attendait le feu vert de la fédération écossaise, qui devra faire sans six de ses joueurs évoluant dans le championnat d'Angleterre, faute d'un accord passé avec ces derniers. Dimanche, elle l'a eu et tout est désormais ficelé pour une rencontre le 26 mars. Il ne manque désormais plus que l'annonce officielle qui ne devrait être qu'une question de temps.

Ce jeudi en conférence de presse, Fabien Galthié a d'ailleurs implicitement confirmé cette date du vendredi 26 mars. À quelques jours du match face aux Gallois, le sélectionneur français a précisé que tout était encore faisable dans ce Tournoi, notamment avec ce dernier match vendredi face aux Écossais. Extrait.

Cette équipe du Pays de Galles a remporté le Tournoi 2019, a perdu en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud et elle se présente aujourd'hui avec pour le moment le leadership dans cette composition. Je dis bien pour le moment car il y a un match à jouer samedi et un autre match à jouer vendredi prochain.