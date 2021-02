6 Nations 2021. Et si le XV de France était tout simplement privé de Tournoi ?

Roxana Maracineanu veut des réponses claires de la part de la FFR sous peine de retirer l'autorisation accordée au XV de France pour jouer le Tournoi.

6 Nations 2021. France/Ecosse officiellement reporté par le comitéLe match France/Ecosse reporté, la chasse aux fautifs a été lancée. Les instances, que ce soit le comité du 6 Nations, la Fédération et le gouvernement, veulent savoir comment le groupe France s'est transformé en cluster en l'espace d'une grosse semaine. Roxana Maracineanu a demandé une enquête à la FFR dont le président Bernard Laporte attend lui aussi le rapport de la commission médicale. Des entretiens devraient avoir lieu avec les joueurs et tous les membres de l'encadrement tricolore afin de tenter de savoir comment le virus a pu s'introduire dans la bulle sanitaire des Bleus. N'était-elle pas assez stricte ? Des éléments du groupe ont-ils fauté ? L'enquête devra faire la lumière sur cette histoire qui vient ternir l'image et les performances de l'équipe de France.



Via RMC, Laporte n'a pas hésité à dire qu'il y aurait des sanctions tout accordant sa confiance au sélectionneur, dont on a dit qu'il aurait fait éclater la bulle sanitaire. De son côté, la ministre déléguée aux Sports a prévenu via L'Equipe : "l'autorisation qui a été donnée peut être retirée". Celle-ci avait été accordée au XV de France après que la Fédération ait expliqué que la bulle serait strictement respectée. Or, il pourrait y avoir eu des manquements dans les conditions de rentrée et de sortie dans la bulle, notamment en Italie voire en Irlande. "Je ne pense pas qu'il était marqué dans le protocole que les joueurs pouvaient sortir manger des gaufres ou alors, s'ils sortent manger des gaufres, il fallait qu'ils soient retestés quand ils re-rentraient dans la bulle au contact des autres." En attendant le fameux rapport, les instances réfléchissent également à la date de report de France/Ecosse. Les Bleus doivent encore aller en Angleterre puis recevoir le Pays de Galles dans le Tournoi. 6 Nations 2021. Quand jouer France-Ecosse ?