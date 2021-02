6 Nations 2021. COMPOS. Gallois et Anglais sortent l'artillerie lourde pour un choc au sommet !

Pour la 100ème de North, les Gallois peuvent compter sur le retour d'éléments importants, dont Adams. Les Anglais, eux, misent sur la continuité à Cardiff.

Personne n'en parle... mais le Pays de Galles s'est refait la cerise après une année 2020 ratéeChoc au sommet à Cardiff ! Samedi, dans ce constitue l'un des chocs les plus fraternels traditionnellement dans le Tournoi, les Gallois recoivent l'ennemi anglais dans le cadre de la 3ème journée. Cette année, l'enjeu sera d'autant plus important que les hommes de la Principauté sont encore en course pour le Grand Chelem, quand les hommes de Sa Majesté, eux, doivent obligatoirement l'emporter s'il veulent rester en lice pour la victoire finale. De fait, Wayne Pivac a concocté une équipe renforcée par rapport à celle qui a gagné en Ecosse il y deux semaines, avec quelques retours importants notamment. L'on pense au serial marqueur Josh Adams (14 essais en 29 capes), qui reprend son aile gauche après avoir purgé sa sanction pour avoir bravé le protocole sanitaire, ou encore à George North, qui sera titulaire en 13 pour sa 100ème sélection sous le maillot rouge ! Il sera associé au revenant Jonathan Davies, pour former une paire de centres aussi solide (1m90 pour 107kg de moyenne) qu'expérimenté (193 sélections au total). Ailleurs, Liam Williams retrouve le numéro 15 suite à la commotion d'Halfpenny, et Josh Navidi, remis d'une blessure au cou, est aligné d'entrée sur le flanc de la troisième ligne. Alun Wyn Jones fêtera sa 146ème sélection avec les Gallois.

Galles 1 W.Jones 2 Owens 3 Francis 4 Beard 5 A.W.Jones 6 Navidi 8 Faletau 7 Tipuric 9 Hardy 10 Biggar 11 Adams 12 J.Davies 13 North 14 Rees-Zammit 15 L.Williams 16 Dee 17 Jones 18 Brown 19 Hill



20 Botham 21 G.Davies 22 Sheedy 23 Halaholo

Du côté de l'Angleterre, malgré les critiques, Eddie Jones ne semble pas disposé à faire du changement. Comme d'habitude, les Vunipola, Youngs et Ford, Farrell, May Watson et Daly seront tous titulaires. Par rapport à l'équipe qui a timidement vaincu l'Italie il y a 2 semaines, notez que Jamie George retrouve le talon à la place de Cowan-Dickie, qui glisse sur le banc. Itoje et Hill seront une nouvelle fois associés en deuxième ligne. Rien d'autre à signaler, si ce n'est que le jeune George Martin, 19 ans et annoncé comme un futur grand, sera sur le banc pour couvrir les postes de 2ème et 3ème ligne. Mais pas Simmonds, ni Dombrandt, ni Hill, ni Hughes... Sacré Jones.

Angleterre 1 M.Vunipola 2 George 3 Sinckler 4 Itoje 5 Hill 6 Wilson 8 B.Vunipola 7 T.Curry 9 B.Youngs 10 Ford 11 May 12 Farrell 13 Slade 14 Watson 15 Daly 16 Cowan-Dickie 17 Genge 18 Stuart 19 Edwards



20 Martin 21 Earl 22 Robson 23 Malins

