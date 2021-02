Personne n'en parle... mais le Pays de Galles s'est refait la cerise après une année 2020 ratée

Comme les Bleus, les Gallois ont remporté leurs deux premiers matchs. Le calendrier du Tournoi pourrait nous offrir une grande finale à Saint-Denis.

Samedi, le Pays de Galles accueille l'Angleterre pour ce qui sera le choc de cette troisième journée. La France est en tête au classement général mais les Gallois sont en embuscade après des succès contre l'Irlande et en Écosse. Si bien que les hommes de Wayne Pivac sont en course non seulement pour la victoire au général, mais aussi pour le Grand Chelem. Alors que beaucoup voyait le Crunch comme une éventuelle finale pour le gain du Tournoi, le vainqueur pourrait bien être connu lors du tout dernier match de la compétition au Stade de France entre les Bleus et les Gallois. À condition que la France batte l'Écosse et aille gagner à Twickenham. À l'heure actuelle, et après les péripéties des derniers jours au sein du XV de France, c'est le Pays de Galles qui semble en position de force à l'orée de la 3e journée. Une situation qui aurait été difficile à imaginer il y a encore quelques mois.



"Le Pays de Galles se retrouve dans une position incroyable, en course pour un Grand chelem, alors qu'il y a à peine quelques semaines, on parlait de pression sur Wayne Pivac et comment une clause de résiliation de son contrat pourrait être activée après le Tournoi", note The Guardian. Mais il semblerait que les Dragons rouges aient laissé 2020 derrière eux. 2021 a débuté par deux succès qui appellent d'autres. Rappelez-vous, la première année de Wayne Pivac à la tête du Pays de Galles a été très compliquée. Victoire contre l'Italie puis une série de trois revers, notamment à Cardiff contre les Tricolores. Les Gallois se sont refait la cerise face à l'Écosse en octobre, mais ils ont à nouveau été battus par les Bleus en match de préparation puis par l'Irlande et l'Angleterre dans le cadre de l'Autumn Nations Cup. Et ce n'est pas la victoire poussive contre la Géorgie qui avait donné du baume au coeur des supporters. Pourtant, le vent, à défaut d'être nouveau, semble avoir tourné en leur faveur. Comme les Bleus, revenus à un jeu fait de relances dans le désordre digne des grandes heures du French Flair, le Pays de Galles est revenu à l'essentiel, "à leur meilleur" même note le site anglais qui estime que c'est "une équipe travailleuse et horrible à affronter pour tout adversaire dans un bras de fer."



La tâche des Anglais, loin d'être extraordinaires depuis le début du Tournoi, s'annonce donc ardue. Ils n'ont plus gagné à Cardiff depuis 2017 et savent pertinemment qu'il faut sortir un gros match pour espérer s'y imposer. Et quand bien même, les Gallois ne lâchent jamais rien jusqu'à la dernière seconde. Ils l'avaient appris à leurs dépens en 2019 avec deux essais encaissés dans le dernier quart d'heure pour un succès des locaux 21 à 13. Josh Adams avait été décisif, et si l'ailier a été écarté en début de Tournoi, il pourrait faire son retour. Avec lui Louis Rees-Zammit, ce "finisseur mortel", et Adams à chaque aile, le Pays de Galles possède de sérieux arguments offensifs. "Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont une sixième vitesse mais lui il l'a." En défense, on rappellera qu'Alun Wyn Jones a réussi 20 plaquages en une heure contre l'Irlande et Justin Tipuric a terminé avec 29. Nul doute qu'ils seront à nouveau sollicités samedi face à des Anglais en quête de rachat. Après l'Angleterre, les Gallois iront en Italie, où une victoire est attendue, puis en France pour ce qui pourrait être la grande finale du Tournoi en prime time le samedi 20 mars. Y prendront-ils leur revanche ?