6 Nations 2021. Ce que doivent faire les Bleus pour remporter le Tournoi

En battant les Gallois au finish et avec le bonus, les Bleus se sont offert le droit d'espérer encore la victoire finale dans ce Tournoi. Voici comment faire.

Un essai. Voilà à quoi la survie du XV de France dans ce Tournoi a tenu, ce samedi soir au Stade de France. À la fin 80e, les Bleus étaient éliminés, distancés par des Gallois virtuellement 12 points devant au classement et en passe de faire le Grand Chelem. Deux minutes plus tard, Dulin plongeait en coin et les partenaires de Charles Ollivon l'emportaient 32 à 30 avec le bonus, revenant des enfers pour, de fait, être de nouveau dans la course à la victoire finale. FOU ! Complètement FOU ! Car oui, à la faveur de leur victoire bonifiée, les Tricolores se sont octroyés le droit de rêver. Désormais à 5 points des Gallois alors qu'il leur reste un match à disputer, tout est encore possible pour les Bleus, d'autant qu'ils joueront une formation écossaise certainement privée de plusieurs de ses cadres (Gray, Hogg, Harris... ?).

Néanmoins, l'heure est venue aux calculatrices de faire leur entrée dans la partie. Car non seulement les Français devront l'emporter avec le bonus offensif vendredi prochain, mais il le faudra également par un différentiel d'au moins 21 points, la faute à un goal-average favorable aux Gallois en cas d'égalité à l'heure d'écrire ces lignes (+ 61 contre + 41). Aussi, ce sera sans les deux poutres de la deuxième ligne française, Taofifenua s'étant blessé a priori sérieusement au genou et Willemse ayant récolté un carton rouge ce samedi, et donc une suspension automatique pour le prochain match. En ce sens, le retour de Bernard Le Roux est vivement espéré, lui qui se remet doucement d'une blessure musculaire à la cuisse. Une mission très compliquée, donc, face à un XV du Chardon impressionnant offensivement depuis le début de la compétition et qui fut capable d'aller gagner en Angleterre lors de leur seul déplacement du Tournoi, ou encore de s'imposer 52 à 10 contre l'Italie il y a moins de 24 heures. Mais pas infaisable, à en voir le potentiel semble-t-il infini de cette équipe de France. Si preuve il vous fallait pour y croire, notez que comme le rappelait plus vite que nous un de nos confrères de Rugbyrama ce 20 mars, le XV de France avait déjà fait le coup dans un situation peu ou prou semblable en 2007, alors qu'il devait l’emporter de 24 points lors de la dernière journée pour remporter le Tournoi... face à l'Ecosse, tiens, tiens. Ce qu'ils étaient parvenus à faire dans les arrêts de jeu, à la faveur d’un essai d’Elvis Vermeulen, accordé à la vidéo ! Autant dire qu'après le scénario hitchcockien de ce samedi soir, l'on se dit plus que jamais qu'impossible n'est clairement pas français...