6 NATIONS. 2 matchs pour tout changer : Itoje doit redorer le blason du rugby anglais

L'Angleterre s'avance dans un rôle hybride avant d'entamer le Tournoi. Entre ambitions et déceptions, difficile de jauger le XV de la Rose version 2025.

L’Angleterre aborde ce Tournoi des Six Nations 2025 avec un mélange de doutes et d’espoirs. Troisième l’an dernier, le XV de la Rose reste sur une série de performances frustrantes, souvent battu de peu, mais sans jamais réussir à basculer du bon côté. Avec un calendrier chargé en ouverture, les hommes de Steve Borthwick vont vite savoir où ils en sont.

Un XV de la Rose en quête de constance

Depuis la Coupe du monde 2023, l’Angleterre oscille entre succès et désillusions. Leur automne 2024 illustre parfaitement cette irrégularité : des matchs accrochés face aux meilleures nations (défaites serrées contre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud), mais aussi des trous d’air qui coûtent cher. L’impression laissée est encourageante, mais le bilan comptable reste insuffisant.

Un capitaine pour relancer la machine

Maro Itoje, nouveau leader, aura la lourde tâche de redonner une âme à cette équipe. Désigné capitaine pour ce Tournoi, le deuxième ligne des Saracens est un guerrier, un homme de combat qui symbolise l’intensité que veut amener Borthwick. "Maro est une figure centrale de notre groupe depuis des années", explique le sélectionneur à Sky Sports. "Son calme et son leadership seront déterminants."

Pas de round d’observation pour les Anglais. Dès la première journée, ils défient l’Irlande à Dublin, double tenante du titre. Une victoire là-bas lancerait un signal fort, mais une défaite pourrait déjà hypothéquer leurs chances de titre. Derrière, la réception de la France à Twickenham sera une autre montagne à gravir. Deux énormes défis qui détermineront le visage du XV de la Rose cette année.

Le joueur à suivre : Chandler Cunningham-South

Il a la gueule d’un boxeur et l’impact d’un bulldozer. Chandler Cunningham-South (21 ans, 1,96 m, 110 kg) est en train de se faire un nom au poste de troisième ligne. Son début de carrière internationale a été remarqué, notamment avec un doublé express face à l’Australie en novembre dernier. S’il s’impose comme titulaire, il pourrait devenir l’une des révélations du Tournoi.

Un calendrier piégeux mais ouvert

Si l’Angleterre survit à son début de Tournoi infernal (Irlande et France), la suite sera plus abordable. L’Écosse à Twickenham le 22 février sera un test psychologique, tant les Anglais restent sur une série noire face à leurs voisins du nord. Ensuite, l’Italie et le pays de Galles offriront peut-être une fenêtre pour recoller au classement… si les premières journées n’ont pas déjà tout compromis.

L’Angleterre n’a plus remporté le Tournoi depuis 2020. Cette année, l’excuse de la transition ne tient plus. Avec Itoje aux commandes, Smith à l’ouverture et des jeunes comme Cunningham-South qui montent en puissance, le XV de la Rose a de quoi rivaliser. Mais il faudra vite prouver que les progrès dans le jeu peuvent enfin se traduire en victoires.