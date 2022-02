6 Nations. 1 vs 1. 🚨 Alerte 🚨 ! Tuipulotu face à Danty : choc de titans sur Murrayfield

Ce samedi, les deux centres Sione Tuipulotu et Jonathan Danty se retrouveront selon toute vraisemblance face-Ă -face. Un duel entre deux tanks qui vaudra son pesant d'or.

On prĂ©fère vous prĂ©venir. Attendez-vous Ă ce que les impacts au centre du terrain ce samedi rĂ©sonnent dans les travĂ©es d'un Murrayfield pourtant connu pour son ambiance unique dans le microcosme rugbystique. Car avec Sione Tuipulotu, maillot du XV du Chardon sur les Ă©paules (1m79, 104kg) et Jonathan Danty sous la tunique bleue (1m81, 107kg), Écossais et Français possèdent lĂ chacun, des forces de frappe presque inĂ©galables au poste de premier centre sur la planète ovale. Tous deux dans un registre de perce-muraille, souvent utilisĂ©s comme fer de lance de leurs Ă©quipes, les deux bulldozers devraient se retrouver face-Ă -face ce samedi, pour un affrontement qui promet des Ă©tincelles, et qui risque faire ''BOUM''. Ă‚mes sensibles s'abstenir.Â

VIDEO. Non mais c'est qui ce numéro 13 de Glasgow qui a fait la misère aux Chiefs d'Exeter ?